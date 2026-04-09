SINE/IDT divulga 58 vagas de emprego em Sobral nesta quinta-feira, dia 9

O SINE/IDT está com 58 vagas de emprego abertas em Sobral, contemplando diversas áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades incluem também vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD).

Os interessados devem procurar o atendimento do SINE/IDT no município, levando documentos pessoais e currículo atualizado.

🔹 Vagas gerais (51)

Agente de vendas de serviços — 06

Analista contábil — 01

Atendente de balcão — 02

Atendente de lojas — 01

Auxiliar de armazenamento — 01

Auxiliar de cozinha — 04

Auxiliar de limpeza — 02

Auxiliar de linha de produção — 02

Auxiliar de logística — 02

Auxiliar de manutenção de edifícios — 01

Auxiliar de topógrafo — 01

Bobinador - eletricista — 01

Camareira de hotel — 01

Churrasqueiro — 01

Confeiteiro — 01

Consultor de vendas — 03

Costureira em geral — 01

Cozinheiro de restaurante — 01

Cozinheiro do serviço doméstico — 01

Cozinheiro geral — 01

Eletricista auxiliar — 01

Empregado doméstico nos serviços gerais — 01

Enfermeiro — 01

Fiel de depósito — 01

Gerente de restaurante — 01

Impressor gráfico manual — 01

Operador de caixa — 01

Recepcionista atendente — 02

Recepcionista secretária — 01

Recepcionista, em geral — 01

Salgadeiro — 01

Subgerente de loja (operações comerciais) — 01

Supervisor comercial — 01

Supervisor de vendas comercial — 01

Técnico de operações de telecomunicações — 01

Vendedor porta a porta — 01

♿ Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD) – 07