CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

 

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

quinta-feira, 9 de abril de 2026

SINE/IDT divulga 58 vagas de emprego em Sobral nesta quinta-feira, dia 9

quinta-feira, abril 09, 2026  Nenhum comentário

O SINE/IDT está com 58 vagas de emprego abertas em Sobral, contemplando diversas áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades incluem também vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD).

Os interessados devem procurar o atendimento do SINE/IDT no município, levando documentos pessoais e currículo atualizado.

🔹 Vagas gerais (51)

  • Agente de vendas de serviços — 06
  • Analista contábil — 01
  • Atendente de balcão — 02
  • Atendente de lojas — 01
  • Auxiliar de armazenamento — 01
  • Auxiliar de cozinha — 04
  • Auxiliar de limpeza — 02
  • Auxiliar de linha de produção — 02
  • Auxiliar de logística — 02
  • Auxiliar de manutenção de edifícios — 01
  • Auxiliar de topógrafo — 01
  • Bobinador - eletricista — 01
  • Camareira de hotel — 01
  • Churrasqueiro — 01
  • Confeiteiro — 01
  • Consultor de vendas — 03
  • Costureira em geral — 01
  • Cozinheiro de restaurante — 01
  • Cozinheiro do serviço doméstico — 01
  • Cozinheiro geral — 01
  • Eletricista auxiliar — 01
  • Empregado doméstico nos serviços gerais — 01
  • Enfermeiro — 01
  • Fiel de depósito — 01
  • Gerente de restaurante — 01
  • Impressor gráfico manual — 01
  • Operador de caixa — 01
  • Recepcionista atendente — 02
  • Recepcionista secretária — 01
  • Recepcionista, em geral — 01
  • Salgadeiro — 01
  • Subgerente de loja (operações comerciais) — 01
  • Supervisor comercial — 01
  • Supervisor de vendas comercial — 01
  • Técnico de operações de telecomunicações — 01
  • Vendedor porta a porta — 01

♿ Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD) – 07

  • Assistente administrativo — 01
  • Auxiliar de estoque — 01
  • Auxiliar de limpeza — 01
  • Empacotador, a mão — 01
  • Operador de caixa — 01
  • Repositor - em supermercados — 01
  • Repositor de mercadorias — 01

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 