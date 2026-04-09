SINE/IDT divulga 58 vagas de emprego em Sobral nesta quinta-feira, dia 9

O SINE/IDT está com 58 vagas de emprego abertas em Sobral, contemplando diversas áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades incluem também vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD).
Os interessados devem procurar o atendimento do SINE/IDT no município, levando documentos pessoais e currículo atualizado.
🔹 Vagas gerais (51)
- Agente de vendas de serviços — 06
- Analista contábil — 01
- Atendente de balcão — 02
- Atendente de lojas — 01
- Auxiliar de armazenamento — 01
- Auxiliar de cozinha — 04
- Auxiliar de limpeza — 02
- Auxiliar de linha de produção — 02
- Auxiliar de logística — 02
- Auxiliar de manutenção de edifícios — 01
- Auxiliar de topógrafo — 01
- Bobinador - eletricista — 01
- Camareira de hotel — 01
- Churrasqueiro — 01
- Confeiteiro — 01
- Consultor de vendas — 03
- Costureira em geral — 01
- Cozinheiro de restaurante — 01
- Cozinheiro do serviço doméstico — 01
- Cozinheiro geral — 01
- Eletricista auxiliar — 01
- Empregado doméstico nos serviços gerais — 01
- Enfermeiro — 01
- Fiel de depósito — 01
- Gerente de restaurante — 01
- Impressor gráfico manual — 01
- Operador de caixa — 01
- Recepcionista atendente — 02
- Recepcionista secretária — 01
- Recepcionista, em geral — 01
- Salgadeiro — 01
- Subgerente de loja (operações comerciais) — 01
- Supervisor comercial — 01
- Supervisor de vendas comercial — 01
- Técnico de operações de telecomunicações — 01
- Vendedor porta a porta — 01
♿ Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD) – 07
- Assistente administrativo — 01
- Auxiliar de estoque — 01
- Auxiliar de limpeza — 01
- Empacotador, a mão — 01
- Operador de caixa — 01
- Repositor - em supermercados — 01
- Repositor de mercadorias — 01
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