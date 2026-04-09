SAIBA PORQUE DR. OSCAR RODRIGUES É CONSIDERADO O MELHOR PREFEITO DE SOBRAL

A gestão do prefeito Oscar Rodrigues tem sido marcada por uma série de obras, ações administrativas e medidas que impactam diretamente a vida da população sobralense. Levantamentos destacam avanços importantes em diversas áreas.

Obras e ações estruturantes

Entre as principais iniciativas, destacam-se:

Construção de Centro de Educação Infantil (CEI) no bairro Belchior

Pavimentação e asfaltamento de ruas e avenidas, incluindo o bairro Boa Vizinhança

Investimentos em infraestrutura urbana para melhoria da mobilidade

Acompanhamento de obras importantes, como a sede da Polícia Federal

Assinatura da ordem de serviço para implantação do saneamento básico no bairro Renato Parente, ampliando a qualidade de vida e a saúde da população local

Medidas que impactam diretamente o bolso da população

Além das obras, a gestão também adotou medidas administrativas relevantes:

Fim da taxa do lixo

Redução da taxa da zona azul

Combate à chamada “indústria da multa”

Mobilidade urbana e comércio

A Prefeitura promoveu mudanças significativas na mobilidade:

Retirada de jarros do centro da cidade, melhorando o trânsito e favorecendo o comércio

Aperfeiçoamento do fluxo de veículos em Sobral

Dinamização do transporte alternativo (topics), permitindo paradas em diversos pontos da cidade, o que aqueceu o comércio local

Modernização do centro, atraindo mais clientes e fortalecendo a economia

Habitação e desenvolvimento social

Construção de um conjunto habitacional com 384 casas, por meio do programa Minha Casa Minha Vida , no bairro Gerardo Cristino

Educação em destaque

A educação tem recebido atenção especial:

Investimento na qualidade dos educadores e profissionais da área

Melhoria na logística educacional

Aquisição de ônibus escolares em parceria com o Governo Federal

Reforma da Escola de Música

Inauguração da Escola Maria Linhares Pontes, considerada um marco histórico na educação de Sobral

Melhoria salarial e benefícios (plano de saúde)

Saúde em foco

A área da saúde também tem recebido atenção especial da Prefeitura de Sobral, com iniciativas voltadas para melhorar o atendimento à população e ampliar os serviços oferecidos no município.

Segurança e fortalecimento institucional

Estruturação da Guarda Municipal, com atuação no combate à criminalidade

Anúncio de concurso público para reforçar a corporação

Saúde e novos projetos

Projeto em tramitação na Câmara Municipal para criação de hospitais em diversos distritos

Gestão ativa

Outro ponto destacado é a assinatura de diversas ordens de serviço, visando melhorar a qualidade de vida da população e de quem transita pelo município.

Conclusão

Com ações que envolvem infraestrutura, educação, mobilidade, segurança, saúde e desenvolvimento social — e com resultados expressivos alcançados em apenas um ano e três meses — a gestão do prefeito Oscar Rodrigues vem sendo apontada como uma das mais atuantes da história recente de Sobral, reunindo iniciativas que impactam diretamente o dia a dia da população.

Apesar disso, novas obras e projetos continuam em andamento, o que indica que o município ainda deve passar por mais avanços nos próximos meses.