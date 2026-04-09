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quinta-feira, 9 de abril de 2026

SAIBA PORQUE DR. OSCAR RODRIGUES É CONSIDERADO O MELHOR PREFEITO DE SOBRAL

quinta-feira, abril 09, 2026  Nenhum comentário

A gestão do prefeito Oscar Rodrigues tem sido marcada por uma série de obras, ações administrativas e medidas que impactam diretamente a vida da população sobralense. Levantamentos destacam avanços importantes em diversas áreas.

Obras e ações estruturantes

Entre as principais iniciativas, destacam-se:

  • Construção de Centro de Educação Infantil (CEI) no bairro Belchior
  • Pavimentação e asfaltamento de ruas e avenidas, incluindo o bairro Boa Vizinhança
  • Investimentos em infraestrutura urbana para melhoria da mobilidade
  • Acompanhamento de obras importantes, como a sede da Polícia Federal
  • Assinatura da ordem de serviço para implantação do saneamento básico no bairro Renato Parente, ampliando a qualidade de vida e a saúde da população local

Medidas que impactam diretamente o bolso da população

Além das obras, a gestão também adotou medidas administrativas relevantes:

  • Fim da taxa do lixo
  • Redução da taxa da zona azul
  • Combate à chamada “indústria da multa”

Mobilidade urbana e comércio

A Prefeitura promoveu mudanças significativas na mobilidade:

  • Retirada de jarros do centro da cidade, melhorando o trânsito e favorecendo o comércio
  • Aperfeiçoamento do fluxo de veículos em Sobral
  • Dinamização do transporte alternativo (topics), permitindo paradas em diversos pontos da cidade, o que aqueceu o comércio local
  • Modernização do centro, atraindo mais clientes e fortalecendo a economia

Habitação e desenvolvimento social

  • Construção de um conjunto habitacional com 384 casas, por meio do programa Minha Casa Minha Vida, no bairro Gerardo Cristino

Educação em destaque

A educação tem recebido atenção especial:

  • Investimento na qualidade dos educadores e profissionais da área
  • Melhoria na logística educacional
  • Aquisição de ônibus escolares em parceria com o Governo Federal
  • Reforma da Escola de Música
  • Inauguração da Escola Maria Linhares Pontes, considerada um marco histórico na educação de Sobral
  • Melhoria salarial e benefícios (plano de saúde)

Saúde em foco

A área da saúde também tem recebido atenção especial da Prefeitura de Sobral, com iniciativas voltadas para melhorar o atendimento à população e ampliar os serviços oferecidos no município.

Segurança e fortalecimento institucional

  • Estruturação da Guarda Municipal, com atuação no combate à criminalidade
  • Anúncio de concurso público para reforçar a corporação

Saúde e novos projetos

  • Projeto em tramitação na Câmara Municipal para criação de hospitais em diversos distritos

Gestão ativa

Outro ponto destacado é a assinatura de diversas ordens de serviço, visando melhorar a qualidade de vida da população e de quem transita pelo município.

Conclusão

Com ações que envolvem infraestrutura, educação, mobilidade, segurança, saúde e desenvolvimento social — e com resultados expressivos alcançados em apenas um ano e três meses — a gestão do prefeito Oscar Rodrigues vem sendo apontada como uma das mais atuantes da história recente de Sobral, reunindo iniciativas que impactam diretamente o dia a dia da população.

Apesar disso, novas obras e projetos continuam em andamento, o que indica que o município ainda deve passar por mais avanços nos próximos meses.

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