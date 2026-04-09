Homem é encontrado morto a tiros em área próxima a atacadista em Sobral; vítima foi identificada

Um homem foi encontrado morto com sinais de execução por disparos de arma de fogo nas proximidades de um atacadista, no município de Sobral. A vítima foi identificada como Antônio Alves Pinto, de 53 anos, natural de Reriutaba.





O achado de cadáver ocorreu por volta das 6h30 da manhã desta quinta-feira (09), em uma área de mata nas imediações do estabelecimento comercial. Equipes da Polícia Militar do Ceará foram acionadas via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) para atender a ocorrência.





Ao chegarem ao local, os policiais constataram que a vítima apresentava múltiplas perfurações compatíveis com disparos de arma de fogo, caracterizando, preliminarmente, um crime de execução. A área foi devidamente isolada para preservação da cena do crime, garantindo a integridade dos vestígios.





A Perícia Forense do Estado do Ceará realizou os procedimentos periciais no local, incluindo o levantamento cadavérico e a coleta de evidências balísticas, além da posterior remoção do corpo para o núcleo da instituição.





De acordo com informações preliminares, há indícios de que a vítima tenha sido levada até o local por terceiros, onde teria sido executada, o que reforça a hipótese de homicídio doloso com características de premeditação.





O caso está sob investigação da Polícia Civil do Estado do Ceará, que deverá conduzir diligências investigativas, como oitivas de testemunhas, análise de imagens de câmeras de segurança da região e levantamento da vida pregressa da vítima, com o objetivo de identificar a autoria e a motivação do crime.





Sobral registra 22º homicídio doloso no corrente ano!





Até o momento, ninguém foi preso.





A vítima não tinha passagem pela polícia.



