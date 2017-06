Ex-secretário municipal de Catarina é assassinado por pistoleiros nesta terça-feira

Mais um crime de pistolagem foi registrado pela Polícia na Região dos Inhamuns, no Interior do Ceará. No fim da tarde desta terça-feira (6), um ex-secretário municipal de Catarina (a 394Km de Fortaleza) foi morto, a tiros, naquela cidade. Um dos suspeitos da execução acabou baleado e preso durante um cerco da Polícia Militar logo após o assassinato.





Era por volta de 17 horas, quando o funcionário público municipal e ex-secretário municipal de Limpeza urbana de Catarina, Ciel Cosmo de Oliveira, 43 anos,foi surpreendido e baleado pelos pistoleiros quando dirigia seu automóvel. Ele trafegava na Rua Cosmo Siqueira, próximo à Avenida Capitão Epaminondas, a poucos metros da Unidade Policial de Catarina.





Baleado, Ciel ainda foi levado ao Hospital Municipal, mas não resistiu. Imediatamente, a Polícia Militar iniciou uma operação na busca aos pistoleiros e acabou por encontrá-los em fuga numa motocicleta em direção ao vizinho Município de Acopiara. Na sápida da cidade, houve uma troca de tiros entre os PMs e os assassinos e um deles acabou ferido e preso.





O suspeito foi identificado como Hélio Duarte da Silva, conhecido naquela cidade como “Frank Aguiar”. Ele está hospitalizado sob escolta policial, enquanto seu comparsa conseguiu fugir e permanece sendo procurado pelas autoridades.





Motivo do crime?





A Polícia não sabe, ainda, o que motivou o assassinato do ex-secretário municipal. No ano passado, o pai dele, Sebastião Cosmo, também foi morto por pistoleiros em Catarina. Não se sabe se os crimes têm ligação.





A população de Catarina está assustada com uma onda de homicídios no Município. Entre os dias 23 de abril e 6 de junho, quatro assassinatos com características de execução sumária foram registrados naquela cidade.





Veja a cronologia dos crimes em Catarina:





1 (Dia 23 de abril) – O agricultor Renato Richelle Gomes Li,a 23 anos, o “Renato do Gilvan”, foi morto, a tiros, na Rua Cosmo Siqueira. Os assassinos fugiram de moto em direção à rodovia estadual CE-371. O crime permanece sem autoria conhecida.





2 (29 de abril) – Francisco Mauro César Teixeira Oliveira, 31 anos, foi morto, a tiros, na localidade de Baixa Grande, na zona rural do Município. NO momento do crime, ele participava de um jogo de futebol. Os assassinos fugiram de moto em direção à CE-371. Crime ainda não esclarecido pelas autoridades.





3 (30 de maio) – O ajudante de “pipeiro” Igor Alves Teixeira, 21 anos, foi morto, a tiros, na localidade de Sítio São Félix, na zona rural de Catarina. No momento do crime, o rapaz estava auxiliando no abastecimento de um carro-pipa, quando foi surpreendido pelos criminosos e executado sumariamente com vários tiros à queima-roupa. Crime ainda misterioso.





4 (6 de junho) – Ex-secretário de Limpeza Urbana do Município, Ciel Cosmo de Oliveira, 43 anos, foi morto, a tiros, por pistoleiros. Um suspeito está detido após baleado em tiroteio com a Polícia Militar. O comparsa está foragido.