INSEGURANÇA: Bando armado explode banco de Antonina do Norte

Quadrilha se dividiu em dois grupos e atacou a delegacia e a agência bancária do município.





A sexta-feira (9) começou com mais um ataque a banco no Ceará. Desta vez o alvo dos criminosos foi a agência do Banco do Brasil instalada em Antonina do Norte, a 473 quilômetros de Fortaleza. De acordo com informações, pelo menos 12 homens fortemente armados foram os responsáveis pela ação, a 31ª contra instituições financeiras em solo cearense em 2017, segundo dados do Sindicato dos Bancários.





Ainda de acordo relatos, enquanto parte do bando seguia para o banco, outros indivíduos foram até o destacamento policial, onde efetuaram disparos contra a unidade de segurança.





Os criminosos explodiram o banco, que ficou destruído. Após a ação, a quadrilha deixou o local em dois veículos e em uma motocicleta, roubada já dentro da cidade.





Além da Polícia local, equipes de cidades vizinhas foram acionadas e deram início às buscas pela região, a fim de localizar e prender os responsáveis pelo ataque. Até o início desta manhã, ninguém havia sido preso.





Não foi confirmado se o grupo conseguiu levar dinheiro do local e, se sim, quanto seria a quantia roubada.





31º ataque de 2017 no Ceará





Com esta, chaga a 31 o número de ações contra instituições bancárias do Ceará. Os dados foram colhidos junto ao Sindicato dos Bancários, que inclui, além de arrombamentos e assaltos, ataques a carros-fortes e chegadinhas e saidinhas bancárias.





Antes de Antonina do Norte, a última ação havia acontecido em Miraíma, a 190 km de Fortaleza, quando uma quadrilha atacou a agência do Bradesco. De acordo com relatos, os criminosos renderam pessoas para usar como escudo humano, efetuaram disparos para cima e explodiram o banco, no Centro da cidade. Não houve troca de tiros com a Polícia, e ninguém ficou ferido. A quantia levada não foi informada. Após a explosão e o recolhimento do dinheiro, os criminosos soltaram os reféns e fugiram.