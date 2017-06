JOVEM SE NEGA A ENTREGAR CARRO A ASSALTANTES E É EXECUTADO COM UM TIRO NA CABEÇA

Um rapaz de 18 anos foi sumariamente executado com um tiro na cabeça, na zona rural de Jardim na noite desta quarta-feira (31), ao sofrer uma tentativa de assalto. O crime aconteceu por volta das 19h30min, numa de carroçável de acesso ao Sítio Campo Grande do Corrente.





De acordo com o boletim da policia enviado à imprensa, minutos antes do homicídio quatros homens não identificados ocupantes de duas motocicletas, uma modelo Bros de cor preta e uma YBR sem cor identificada, fizeram vários assaltos no Distrito Corrente para em seguida empreenderem fuga rumo ao Sítio Campo onde se deparam com a vítima, o jovem Antônio Eusébio Neto, que morava no Sítio Canteiro, naquele município.





Na ocasião a vítima dirigia o veículo de marca Saveiro, cor Branca e placa-PMO-0040, inscrição de Jardim-CE, transportando um cavalo no reboque procedente de uma vaquejada em Jardim quando o quarteto anunciou o assalto. Ainda segundo a polícia, foi apurado que ao tentar fugir dos assaltantes, Antonio foi alvejado com um disparo de arma de fogo na cabeça do jovem efetuado por um dos acusados vindo a óbito no local. Após matarem o rapaz o quarteto se evadiu sem nada roubar seguindo destino ignorado.