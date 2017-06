Jovens poderão dar entrada em processo de carteira de motorista antes dos 18 anos

O senador Dário Berger (PMDB-SC), por meio de projeto que está em análise na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), propôs que o prazo para o início do processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) seja antecipado em 3 meses, antes do jovem completar 18 anos, idade mínima para se dirigir no país.





O Projeto de Lei nº 58 de 2017 do senador catarinense não abrange o teste prático, que continuará - caso aprovado - realizado após a maioridade. As informações foram divulgadas no portal do Senado Federal.