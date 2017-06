VIOLÊNCIA: Assessora parlamentar é assassinada a caminho da academia em Fortaleza

A vítima trabalhava no gabinete do deputado estadual Roberto Mesquita.

Uma mulher de 29 anos, identificada por Sandra Rafaela Jeferson Bastos, foi assassinada nesta sexta-feira (9), na Avenida Mozart Pinheiro de Lucena, no bairro Vila Velha. Ela atuava há cerca de 8 anos no gabinete do deputado estadual Roberto Mesquita (PV).





De acordo com o 10º Distrito Policial, no Antônio Bezerra, a vítima estava a caminho da academia quando foi abordada por dois homens em um moto. Um deles desceu e disparou contra a mulher, que morreu no local.





O pai de Rafaela Bastos já havia sido assassinado recentemente, assim como um ex-cunhado por suposto envolvimento com tráfico de drogas. Roberto Mesquita lamentou o crime contra sua assessora.





“Ela era uma pessoa maravilhosa. Trabalhava comigo desde que eu era vereador. Infelizmente é mais uma vítima da violência em Fortaleza”, disse.