CAMOCIM-CE: APÓS ASSALTO A CHEG PAG, POLÍCIA MILITAR DESBARATA QUADRILHA SUSPEITA DE VÁRIOS ASSALTOS NA CIDADE

A Polícia Militar desbaratou uma quadrilha em que seus membros são apontados como autores de vários assaltos ocorridos na cidade de Camocim em seus mais diversos bairros. Dentre os membros da quadrilha estão dois elementos considerados periculosos, trata-se do foragido da cadeia de Jijoca identificado como Kelton, que segundo as informações responde por quatro homicídios. O outro elemento é conhecido como “Capital”, o qual já foi preso sob acusação de tráfico de drogas.









A ação criminosa





De acordo com as informações repassadas pela polícia ao blog Camocim Polícia, no início da tarde de quinta-feira, 13, o 190 recebeu uma ligação de uma senhora informando que dois elementos armados de revólver haviam acabado de assaltar o Cheg Pag em que ela é a proprietária e que fica localizada na Rua Bandeirantes, Boa Esperança. Rapidamente uma equipe policial foi ao local colher maiores detalhes enquanto as outras equipes já deram início às diligências.

Os policiais souberam através da proprietária que dois elementos haviam chegado de surpresa no seu estabelecimento e um deles armado com revólver anunciou o assalto. Agindo com bastante truculência os marginais humilharam e ameaçaram a vítima, levando cerca de R$ 9.000,00 e fugindo em seguida.









Cerco e prisões





Equipes da FTM, Força Tática e Ronda passaram a diligenciar pela região à procura dos elementos. Mais uma vez os pm’s contaram com a colaboração valorosa da população, pois momentos após o assalto os policiais receberam uma ligação anônima dando conta que os elementos estavam escondidos em uma casa localizada na Travessa Palestina, bairro Apossados. O comboio policial se deslocou para o endereço e lá fizeram o cerco, sendo que quando os elementos perceberam a presença maciça da polícia pularam o muro da casa onde estavam e saíram pulando quintais e se esconderam em outra residência. Os militares realizaram um verdadeiro pente-fino no quarteirão e lograram êxito em uma ação em que o “faro policial” falou mais alto.

Na tentativa de escapar da polícia, os bandidos invadiram uma residência e se esconderam dentro de um banheiro. Foram todos encontrados, os dois do assalto e mais três que deram apoio logístico e que integram a quadrilha, dentre eles um menor de idade.









Identificação dos elementos





1 - Kelton Silva dos Santos, vulgo “Kelton”, 19 anos, natural de Jijoca, responde (ou respondeu) a quatro homicídios e é foragido da Cadeia Públicas de Jijoca;

2 - Fabio Carvalho do Nascimento, vulgo “Fábio”, natural de Camocim,

3 - Gilmar Martins Rodrigues, vulgo “Capital”, 25 anos, natural de Fortaleza, responde (ou respondeu) por tráfico de entorpecente;

4 - Francisco Anderson Nascimento da Costa, “Andinho”, 18 anos,

5 - C.H.S., 17 anos.





Com os elementos os policiais encontraram a quantia de R$ 6.611,50. A vítima reconheceu que os elementos Kelton e Fábio foram quem praticaram o assalto. Fábio teria assumido ter participado do crime, já Kelton teria negado, no entanto, para a polícia era Kelton que portava a arma e teria agido com truculência.









Recolhidos ao presídio





Todos os envolvidos foram conduzido para a DPC onde todo os fatos foram repassados ao delegado plantonista que ao analisar o caso resolveu autuar os quatro maiores por crime assalto (artigo 157 do CPB), associação criminosa (artigo 288 do CPB) e corrupção de menor (artigo 244-B do ECA), sendo os quatro recolhidos a cadeia pública de Camocim. Já contra o menor foi feito um Ato Infracional com base no artigo 157 do CPB (assalto).

Ao final da operação exitosa o Major Dias parabenizou os policiais que fizeram parte da ação e destacou a importante participação da população colaborando através de denúncias anônimas.









Participaram da operação:





FTM: Sgt Cardoso, Sds Clênio e Wilker

FTA: Subtenente Brito, Sds Gleison, Nascimento e Ribeiro

Ronda: Capitão Oberdan, Sgt F Sousa, Sds Fontenele e Vandecarlos









Fonte: Camocim Polícia 24h