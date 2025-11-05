Troca de tiros entre suspeitos e Polícia Militar deixa dois mortos em Rafael Arruda

Na manhã desta quarta-feira (5), uma troca de tiros entre suspeitos de envolvimento com atividades criminosas e policiais militares da Força Tática resultou na morte de dois homens no Distrito de Rafael Arruda, município de Sobral.





De acordo com as primeiras informações, uma equipe da Polícia Militar realizava diligências na região quando abordou dois indivíduos em uma residência, supostamente utilizada para a comercialização de entorpecentes.





Durante a ação, os suspeitos teriam reagido, efetuando disparos contra os policiais. Diante da agressão, houve revide por parte da composição da Força Tática, e os dois homens foram atingidos.





Os feridos chegaram a ser socorridos e levados ao Hospital Municipal de Mucambo, mas não resistiram aos ferimentos. Eles foram identificados como Dinailton Rodrigues Ribeiro, de 21 anos, natural de Cariré, e Paulo Henrique Oliveira de Lima, de 20 anos, natural de Sobral.





Segundo informações repassadas pela Polícia Militar, duas armas de fogo foram apreendidas em posse dos suspeitos, que, conforme os agentes, tinham ligação com uma organização criminosa que atua na região.





Os corpos estão no necrotério do Hospital Municipal de Mucambo, aguardando remoção pelo Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil ficará responsável pela investigação do caso, que deverá apurar todos os detalhes e circunstâncias do confronto. Com informações de Sobral Na Mídia