NÃO FIQUE DESEMPREGADO(A)! 155 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE (5) EM SOBRAL

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Ajudante de carga e descarga de mercadoria 06
Ajudante de motorista 01
Assistente administrativo 01
Assistente de mídias sociais 01
Assistente de vendas 02
Atendente de mesa 01
Auxiliar administrativo 02
Auxiliar de cozinha 02
Auxiliar de expedição 01
Auxiliar de linha de produção 01
Auxiliar de marceneiro 01
Auxiliar de mecânico de autos 01
Auxiliar mecânico de refrigeração 01
Auxiliar técnico de refrigeração 01
Balconista 01
Barman 01
Bibliotecário 01
Camareira de hotel 01
Confeiteiro 01
Consultor de vendas 07
Cozinheiro de restaurante 01
Cozinheiro geral 01
Empregado doméstico nos serviços gerais 01
Empregado domestico nos servicos gerais 01
Fiscal de loja 03
Garçom 04
Impressor serigráfico 01
Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados 01
Mecânico de automóvel 02
Mecânico de manutenção de máquinas de costura 01
Mecânico de manutenção de máquinas industriais 01
Mecânico de refrigeração 01
Motofretista 01
Motorista de caminhão 03
Nutricionista 02
Operador de caixa 09
Operador de vendas (lojas) 01
Pasteleiro 01
Pedreiro 05
Recepcionista atendente 02
Recepcionista, em geral 01
Salgadeiro 03
Técnico de operações de telecomunicações 01
Técnico em saúde bucal 02
Vendedor - no comércio de mercadorias 02
Vendedor de comércio varejista 01
Vendedor interno 01
Vendedor porta a porta 04
Vendedor pracista 08
Total 99
PESSOA COM DEFICIÊNCIA
OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Auxiliar de limpeza 01
Estoquista 02
Operador de vendas (lojas) 03
Trabalhador polivalente da confecção de calçados 50
Total 56
0 comentários:
Postar um comentário
Comente esta matéria