Ao contrário de Lula, governo Trump lamenta morte dos quatro policiais no Rio

Na carta, em português, governo Trump ainda oferece apoio às polícias do RJ

Bem ao contrário de Lula (PPT), o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lamentou a morte de quatro policiais durante a megaoperação das forças de segurança do Rio de Janeiro contra narco terroristas que controlavam as favelas Morro d Penha e Complexo de Alemão.





O governo Trump enviou carta ao secretário de Segurança do Estado, Victor Santos, em que lamenta as mortes dos policiais e também se coloca “à disposição para qualquer apoio necessário”. O documento, com a delicadeza de ser enviado em português, é assinado por James Sparks, do setor de Repressão às Drogas do DEA, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos.





“Neste momento de luto, reiteramos nosso respeito e admiração pelo trabalho incansável das forças de segurança do Estado e colocamo-nos à disposição para qualquer apoio que se faça necessário”, diz o documento.



