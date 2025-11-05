CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

DETETIVE PARTICULAR - INVESTIGAÇÃO CONJUGAL

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!


 

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

quarta-feira, 5 de novembro de 2025

Ao contrário de Lula, governo Trump lamenta morte dos quatro policiais no Rio

quarta-feira, novembro 05, 2025  Nenhum comentário

Na carta, em português, governo Trump ainda oferece apoio às polícias do RJ
Bem ao contrário de Lula (PPT), o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lamentou a morte de quatro policiais durante a megaoperação das forças de segurança do Rio de Janeiro contra narco terroristas que controlavam as favelas Morro d Penha e Complexo de Alemão.

O governo Trump enviou carta ao secretário de Segurança do Estado, Victor Santos, em que lamenta as mortes dos policiais e também se coloca “à disposição para qualquer apoio necessário”. O documento, com a delicadeza de ser enviado em português, é assinado por James Sparks, do setor de Repressão às Drogas do DEA, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

“Neste momento de luto, reiteramos nosso respeito e admiração pelo trabalho incansável das forças de segurança do Estado e colocamo-nos à disposição para qualquer apoio que se faça necessário”, diz o documento.

Bem ao contrário, Lula não lamentou a morte dos policiais e ainda criticou a operação das forças de segurança, classificando-a de “matança”.

Fonte: Diário do Poder

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 