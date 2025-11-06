Incêndio na Serra da Meruoca já dura mais de 10 dias e preocupa moradores e autoridades

Os focos de incêndio na Serra da Meruoca seguem ativos há mais de 10 dias, gerando preocupação entre moradores da região e equipes ambientais. A fumaça pode ser vista de diversos pontos, inclusive de áreas mais baixas, como mostra a imagem registrada nesta quarta-feira (06).





De acordo com relatos de moradores, as chamas avançaram por áreas de vegetação nativa, provocando destruição em trechos da serra, além de prejudicar a fauna e a qualidade do ar. O tempo seco, o calor intenso e os ventos fortes têm dificultado o combate ao fogo.





Há também relatos de dificuldade de acesso em alguns pontos da serra, o que atrapalha o trabalho dos combatentes em solo.





Além do impacto ambiental, o incêndio também causa transtornos para famílias que vivem próximo à serra, que relatam fumaça constante, fuligem e queda na visibilidade durante o dia.





A situação tem gerado grande mobilização e repercussão nas redes sociais. Moradores pedem mais apoio das autoridades estaduais e federais, reforço no combate ao fogo e investigação sobre a causa do incêndio — que até o momento ainda não foi oficialmente informada.





Enquanto o incêndio segue ativo, o apelo é que qualquer pessoa que avistar novos focos ou situações suspeitas informe imediatamente as autoridades, evitando que o fogo se propague ainda mais.