Polícia Civil de Sobral cumpre mandado de prisão por crime de roubo

Na manhã desta quinta-feira, dia 6, policiais civis da 2ª Delegacia de Polícia Civil de Sobral cumpriram um mandado de prisão contra um indivíduo acusado de roubo, crime tipificado no artigo 157, § 2º do Código Penal Brasileiro.





A prisão foi realizada por policiais civis da 2ª Delegacia de Polícia Civil de Sobral, durante uma ação no bairro Alto Grande, em Sobral, que foi coordenada pelo delegado titular da unidade. O suspeito, que já era alvo de investigação, foi localizado e detido sem resistência.





Após os procedimentos de praxe, o homem foi conduzido à delegacia para os devidos registros e, em seguida, será encaminhado à audiência de custódia, onde ficará à disposição da Justiça.





A Polícia Civil reforça que atua de forma contínua no combate à criminalidade, buscando garantir mais segurança à população sobralense.