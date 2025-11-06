CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

quinta-feira, 6 de novembro de 2025

NÃO FIQUE DESEMPREGADO(A)! 155 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE (6) EM SOBRAL

quinta-feira, novembro 06, 2025  Nenhum comentário


OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Ajudante de carga e descarga de mercadoria 06

Ajudante de motorista 01

Assistente administrativo 01

Assistente de mídias sociais 01

Assistente de vendas 01

Atendente de mesa 01

Auxiliar de cozinha 02

Auxiliar de expedição 01

Auxiliar de linha de produção 01

Auxiliar de marceneiro 01

Auxiliar de mecânico de autos 01

Auxiliar mecânico de refrigeração 01

Auxiliar técnico de refrigeração 01

Balconista 01

Barman 01

Bibliotecário 01

Confeiteiro 01

Consultor de vendas 06

Cozinheiro de restaurante 01

Cozinheiro geral 01

Empregado domestico nos servicos gerais 01

Garçom 04

Impressor serigráfico 01

Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados 01

Mecânico de automóvel 02

Mecânico de manutenção de máquinas de costura 01

Mecânico de manutenção de máquinas industriais 01

Mecânico de refrigeração 01

Motofretista 01

Motorista de automóveis 01

Motorista de caminhão 03

Nutricionista 02

Operador de caixa 08

Pasteleiro 01

Pedreiro 05

Recepcionista, em geral 01

Salgadeiro 03

Técnico de enfermagem 01

Técnico de operações de telecomunicações 01

Técnico em saúde bucal 02

Vendedor - no comércio de mercadorias 02

Vendedor interno 01

Vendedor porta a porta 04

Vendedor pracista 11

Total 90



PESSOA COM DEFICIÊNCIA

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Auxiliar de limpeza 01

Estoquista 02

Operador de vendas (lojas) 03

Trabalhador polivalente da confecção de calçados 50

Total 56

