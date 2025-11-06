Policial de megaoperação: “Cadê o Huck pra falar da dona Marli?”

PM Munique Busson participou do Pleno Time, relatando sua experiência na Operação Contenção.

A policial militar Munique Busson apontou a falta de “comoção” com um caso que ocorreu às vésperas da megaoperação do Rio de Janeiro na semana passada contra o Comando Vermelho (CV), nos complexos da Maré e da Penha. A agente, que participou da operação, citou o apresentador global Luciano Huck.





– Luciano Huck fez um lindo discurso…que são cem vidas. Mas quantas vidas essas cem vidas de anjinhos tiraram? E ninguém fala nada. Luciano Huck não fala nada – disse Munique durante o Pleno Time desta quarta-feira (5).





Durante o programa Domingão com Huck, no último domingo (2), o apresentador dedicou parte do encerramento da atração para comentar a megaoperação. Em um discurso de cerca de três minutos e meio, Luciano Huck criticou o modelo de segurança pública adotado no estado.





Ainda em questionamento à postura de Huck, Munique Bisson lembrou o caso de Marli Macedo dos Santos, de 60 anos, que foi feita refém e morta por um disparo dentro da própria casa, no Complexo da Pedreira. Criminosos do CV tentaram invadir o complexo, que é controlado pelo Terceiro Comando Puro (TCP).





– Uma senhora chamada Marli, uns dias antes da operação foi executada, porque os narcoterroristas invadiram em guerra de facção. Ela se assustou, gritou. Executaram a dona Marli. E cadê o Luciano Huck pra falar disso? Não tem comoção – criticou.





– Então, isso não entra na minha cabeça. A gente tem que perceber que as narrativas têm uma lado só, que têm um viés político. A gente sabe. A esquerda compra todas essas narrativas da minoria pra fazer política. E a gente precisa acordar ao invés de polarizar política e enviesar ideologia. A gente precisa pensar num bem comum, no cidadão, na sociedade. É isso que está falhando na gente – afirmou a policial.





(Pleno News)