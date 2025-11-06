Facção exige porcentagem de apostas e de prêmios de loteria

Três membros da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP) foram presos nesta segunda-feira (3), em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, por tomarem máquinas de apostas e ameaçarem vendedores ambulantes de jogos de apostas virtuais.





A ação dos criminosos tem objetivo de obrigar vendedores dos bairros Pajuçara, Jardim Bandeirantes e localidades vizinhas a trabalharem com as máquinas da facção, que arrecadaria o dinheiro das apostas. Os membros da facção também seriam os responsáveis por pagar os prêmios dos vencedores, em vez da Loteria Estadual do Ceará.





Conforme a Polícia Militar, a ocorrência teve início após os agentes receberem uma denúncia de que homens em um carro estavam ameaçando os vendedores de apostas no interior da Ceasa de Maracanaú.





O veículo foi abordado ainda no equipamento de venda de frutas e verduras, com três homens e um adolescente no carro.





Durante as buscas, os policiais localizaram uma máquina de apostas da Loteria Estadual do Ceará, que havia sido tomada de uma das vítimas momentos antes da abordagem da polícia.





A Loteria Estadual do Ceará oferece jogos lotéricos regulamentados, como a Loteria dos Sonhos na qual é possível realizar apostas de 1 a 4 dígitos, com prêmios proporcionais à quantidade de números acertados. Os preços vão de R$ 0,50 a R$ 5,00.









Diante da descoberta, os policiais prenderam em flagrante:

Gabriel Almeida da Silva, 25 anos, com passagens por receptação, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e organização criminosa;

Jeferson Araújo de Lima, 21 anos, com antecedentes por porte ilegal de arma de fogo e

Valdeir Alves da Silva, 25 anos.

Os três foram autuados por ameaça e por integrar organização criminosa. O adolescente, de 16 anos, que estava na companhia do trio, foi ouvido e liberado pela polícia.





Conforme inquérito da Polícia Civil ao qual g1 teve acesso, os criminosos propõem aos vendedores fazerem as apostas usando a maquineta da facção, para em troca receberem 50% do valor total arrecadado.





Além disso, caso algum cliente ganhe, o pagamento do prêmio será feito pela própria facção e não pelos canais oficiais da loteria.





"Ou seja, a facção se utiliza do sorteio realizado pela loteria dos sonhos (ou congêneres) e com base nesses resultados, consolidam quem são os vencedores das apostas realizadas nas maquinetas da facção", diz um trecho do inquérito da Polícia Civil.





Quem não aceita a proposta é ameaçado e proibido de exercer seu ofício de venda de apostas virtuais na região.





"Com isso a facção se livra da concorrência, até ficarem apenas pessoas que realizem jogos com a maquineta da facção", afirmou a investigação.









Proibição de apostas e de funcionamento de terreiros de umbanda





A Polícia Civil do Ceará também identificou uma mensagem que está circulando nas redes sociais desde domingo (2), que é atribuída a TCP, oficializando a proibição de jogos de apostas online nos bairros Pajuçara e Jardim Bandeirantes para quem não trabalha para a facção.





Devido ao medo das ameaças da facção criminosa, pelo menos 13 vendedores de apostas abandonaram seus pontos. A maioria deles não registrou boletim de ocorrência sobre as ameaças recebidas e máquinas de apostas roubadas.





Já quem insistiu em permanecer trabalhando, foi abordado por membros da TCP e tiveram as máquinas de apostas tomadas.





No mesmo texto, também foi citado que terreiros de umbanda estão proibidos de funcionar na região.





A intolerância com religiões de matriz africana é uma das marcas do TCP, pois os membros se declaram evangélicos e há histórico de perseguições a quem não pratica a mesma religião.





Fonte: g1