Prefeitura de Sobral apresenta projeto “Inova360” para fortalecer inovação nas empresas locais

Entre os dias 28 e 30 de outubro, a Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econômico (STDE), realizou uma série de visitas empresariais para apresentar o projeto “Inova360: Trilha Executiva de Inovação”. A iniciativa é fruto da parceria entre o poder público, o Centro de Inovação Cadeia Criativa de Sobral e o SEBRAE, com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento empresarial e promover a cultura da inovação no setor produtivo local.





Nesta primeira edição, dez empresas sobralenses foram selecionadas para participar de uma jornada teórica e prática voltada à competitividade, transformação e crescimento sustentável. A programação será conduzida pelo SEBRAE e inclui atividades de imersão em inovação corporativa.





Durante as visitas, as equipes da STDE e do SEBRAE apresentaram os detalhes do projeto e formalizaram o convite às empresas participantes. As reuniões ocorreram nas próprias sedes empresariais, fortalecendo o diálogo e as parcerias entre o setor público e o produtivo.





As empresas contempladas são: Fábrica Coelho, Criatel, Delrio Refrigerantes, Moageira Serra Grande, Sobralnet, Getway Computadores, UNINTA, Agência Luz do Norte, Pontual Gráfica e Sopremol.





O secretário do Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Messias Aguiar, destacou a importância da integração entre os setores. “Agradecemos a receptividade e a parceria de todos os empreendedores que abriram suas portas para dialogar sobre inovação, desenvolvimento e o futuro dos negócios locais. Essa união é o caminho para um futuro econômico mais competitivo e colaborativo”, afirmou.





Fonte: Sistema Paraíso de Comunicação