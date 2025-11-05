Moradora denuncia maus-tratos a animais e morte de gato em Sobral

Uma moradora do bairro Domingos Olímpio denunciou, na última terça-feira (4), supostos maus-tratos a animais. O fato teria ocorrido no dia 3 de novembro, por volta do meio-dia.





Segundo relato da denunciante, ela criava dois cachorros e um gato em sua residência. A mulher informou que um vizinho teria reclamado do barulho causado pelos latidos dos cães e solicitado que ela encontrasse uma forma de fazer com que os animais parassem de latir.





Segundo informações, a moradora afirmou que tentou explicar ao vizinho que não havia como impedir o comportamento dos animais, pois o latido seria um instinto natural. No entanto, após o episódio, o caso tomou um rumo trágico. No dia 2 de novembro, o gato da moradora desapareceu e, no dia seguinte, foi encontrado morto dentro de um balde de tinta que estava no quintal da residência.





A denunciante relatou ainda que o recipiente parecia estar em bom estado de conservação e que, ao pedir que o filho o pegasse para reutilização, o menino acabou encontrando o animal morto dentro do balde. Ela acredita que o gato possa ter sido envenenado e suspeita que os mesmos vizinhos possam estar envolvidos, já que o desentendimento recente envolvia reclamações sobre os animais.





A moradora também contou que, de forma misteriosa, cobras passaram a aparecer no apartamento onde reside — um local totalmente murado —, o que aumentou suas suspeitas de que os episódios possam estar relacionados.





O caso foi registrado como maus-tratos a animais e está sendo apurado pela Polícia Civil de Sobral.