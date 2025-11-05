CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

quarta-feira, 5 de novembro de 2025

Homem é assaltado por dupla armada próximo à Praça São Francisco, em Sobral

Um homem foi vítima de assalto na noite do último sábado (1º), nas proximidades da Praça São Francisco, no centro de Sobral. O crime aconteceu por volta das 20h.

Segundo informações, a vítima relatou que foi abordada por dois indivíduos, sendo um homem e uma mulher, enquanto caminhava em direção ao local onde havia estacionado seu veículo.

Durante a ação, o homem, que estaria armado com uma arma de fogo, anunciou o assalto e exigiu que a vítima entregasse seus pertences. José Ermeson teve seu celular da marca LG e sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) levados pelos criminosos.

A Polícia Civil de Sobral investiga o caso e solicita que qualquer informação que possa ajudar a localizar os suspeitos seja repassada anonimamente através dos canais oficiais da polícia.

