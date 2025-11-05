Jovem é assaltada durante a madrugada no bairro Pedrinhas, em Sobral

Uma jovem de 18 anos foi vítima de assalto na madrugada desta quarta-feira (5), na Rua Afonso Magalhães, bairro Pedrinhas, em Sobral. O caso foi registrado por volta de 1h42.





De acordo com o relato da vítima, ela caminhava acompanhada de três amigas quando o grupo avistou um homem do outro lado da calçada. O suspeito atravessou a rua e, ao se aproximar das jovens, anunciou o assalto.





Segundo informações, o indivíduo colocou a mão na cintura, simulando estar armado, e exigiu que entregassem os pertences. A vítima informou que teve o celular Samsung A35, de cor roxa, com capinha da mesma cor, e seu documento de identidade (RG) levados pelo criminoso.





Após o crime, o assaltante fugiu a pé. As jovens ainda tentaram correr atrás dele, mas não conseguiram alcançá-lo. O suspeito desapareceu logo em seguida.





A Polícia Civil investiga o caso. Quem tiver informações que possam ajudar a identificar o autor do assalto pode entrar em contato com a 2ª Delegacia de Polícia Civil de Sobral ou pelo telefone 190, da Polícia Militar.