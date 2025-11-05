Hospital Regional Norte realiza primeira cirurgia de coluna com sistema de neuronavegação e amplia precisão em procedimentos complexos

Imagine uma tecnologia que permita ao neurocirurgião traçar uma rota precisa antes mesmo de iniciar a cirurgia da coluna vertebral. Assim como um GPS utilizado em automóveis, a neuronavegação oferece essa exatidão, guiando o cirurgião durante o procedimento e permitindo que ele localize com segurança a área exata da intervenção. O sistema combina softwares inteligentes e imagens de exames, como tomografias, para rastrear em tempo real a posição dos instrumentos cirúrgicos.





Essa inovação acaba de ser utilizada pela primeira vez em uma cirurgia de coluna no Hospital Regional Norte (HRN), unidade da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) em Sobral. O procedimento, conduzido pelos neurocirurgiões Gerardo Cristino Filho e Keven Ferreira da Ponte, marcou um avanço no uso do Sistema de Neuronavegação, tecnologia já aplicada no hospital em cirurgias cerebrais complexas e que agora amplia o cuidado e a precisão também em doenças da coluna vertebral.









Tecnologia a serviço da segurança do paciente





O Sistema de Neuronavegação cria um mapa tridimensional detalhado da anatomia do paciente, permitindo que o cirurgião visualize, em tempo real, cada estrutura antes e durante a cirurgia. Isso reduz significativamente os riscos de complicações, evita danos a nervos e vasos sanguíneos e diminui o tempo do procedimento, além de eliminar a exposição à radiação, já que dispensa o uso do raio-x intraoperatório.





De acordo com o neurocirurgião do HRN, Gerardo Cristino Filho, o hospital é uma das poucas unidades públicas do Nordeste a aplicar a neuronavegação em cirurgias de coluna. “Esse é um recurso de alto impacto tecnológico que aumenta a segurança e proporciona resultados mais eficazes. Já utilizávamos o sistema em procedimentos cerebrais e, agora, com sua ampliação para a coluna, fortalecemos o compromisso com a inovação e a qualidade da assistência”, destacou.





O também neurocirurgião da unidade, Keven Ferreira da Ponte, explica que o sistema atua como um guia digital de extrema precisão. “Cada paciente tem uma anatomia única. O neuronavegador reconhece essas diferenças e mostra na tela onde estamos a cada instante, orientando a colocação dos implantes com segurança e rapidez. É uma cirurgia mais precisa, menos invasiva e com recuperação mais ágil”, afirmou.









Avanço no cuidado





O primeiro paciente a se beneficiar da nova tecnologia foi o engenheiro civil Domingos Sávio Alves Leite, de 67 anos, natural de Recife e morador de Sobral há mais de 30 anos. Ele foi diagnosticado com estenose do canal lombar, uma condição que provoca o estreitamento do canal vertebral e comprime os nervos, gerando lombociatalgia intensa — dor em queimação e irradiação para as pernas, que limitava suas atividades diárias há cerca de cinco anos.





Após avaliação ambulatorial, foi indicada a intervenção cirúrgica, que ocorreu sem intercorrências. O paciente segue em recuperação, com acompanhamento fisioterapêutico e da equipe de neurocirurgia do HRN. A esposa, Eliane Leite, expressou gratidão e emoção ao relatar o atendimento recebido. “Foi uma cirurgia longa e delicada, mas desde o início sentimos muita segurança. Os médicos nos passaram confiança, e o Hospital Regional foi impecável no acolhimento”, declarou.









Inovação e referência em neurocirurgia pelo SUS





Com uma equipe altamente especializada e infraestrutura moderna, o serviço de Neurocirurgia do HRN realiza procedimentos de alta complexidade em patologias cerebrais e da coluna. O setor é referência regional pela utilização de tecnologias avançadas que garantem mais precisão cirúrgica, segurança e humanização do cuidado.





A ampliação do uso da neuronavegação reforça o compromisso do HRN com a inovação tecnológica e a segurança assistencial no Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo aos pacientes do interior do Ceará acesso a recursos equivalentes aos grandes centros médicos do país.



