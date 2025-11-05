Moradores denunciam ação de “flanelinhas” no centro de Sobral: cobrança indevida e mudança irregular de motos

Um morador de Sobral procurou nossa equipe de reportagem para denunciar a ação de flanelinhas que atuam nas ruas do centro da cidade. Segundo o relato, motociclistas que estacionam cedo para trabalhar estão enfrentando transtornos constantes causados por pessoas que “organizam” o estacionamento de forma irregular e ainda cobram por vagas em espaços públicos.





De acordo com o denunciante, a situação vem acontecendo há bastante tempo, mas só agora ele decidiu se manifestar publicamente.





“A gente chega cedinho pra trabalhar e estaciona a moto em local seguro e sem risco de ser multado. Quando chega a hora de vir embora, a moto está em outro lugar, muitas vezes na faixa amarela, de tanto eles afastarem pra caber outra motocicleta”, contou.





O morador ainda relatou que uma colega foi multada recentemente por conta dessa prática.





“Semana passada, uma colega minha pegou multa por eles estarem fazendo isso. Além de cobrarem dinheiro por um lugar público, ainda mudam as motos de posição. É uma vergonha, uma falta de consideração com o trabalhador”, desabafou.





Ele pede que as autoridades competentes fiscalizem a situação e tomem providências para coibir o problema.





“Gostaria de pedir para as autoridades fiscalizarem essa questão e, se possível, tomarem alguma atitude. Obrigado pelo espaço e pelo ótimo trabalho dos portais de notícias de Sobral”, finalizou.





A equipe do portal segue à disposição para ouvir a Prefeitura de Sobral e os órgãos responsáveis pela fiscalização do trânsito sobre as medidas que podem ser adotadas.





foto ilustrativa