quarta-feira, 5 de novembro de 2025

Adeus, banana escura: dica viral ensina como conservar a fruta por até 16 dias

quarta-feira, novembro 05, 2025  Nenhum comentário

Uma dica que ganhou destaque nas redes sociais promete acabar com um dos maiores problemas da cozinha: as bananas que amadurecem rápido demais. Utilizando apenas um pote de vidro e um local adequado, é possível manter as frutas frescas por até 16 dias, segundo quem testou a técnica. A proposta combina praticidade e ciência para reduzir o desperdício de alimentos de forma simples e acessível.

O segredo está no controle do ambiente em que as bananas são armazenadas. O amadurecimento acelerado ocorre devido à liberação do etileno, um gás natural responsável pela deterioração das frutas. A nova técnica, que vem ganhando adeptos online, busca controlar fatores como temperatura, luz e exposição ao ar, criando condições ideais para retardar o processo.

Diferente dos truques mais comuns, como envolver o cabo das bananas com plástico ou pendurar o cacho, esse método aposta em um armazenamento mais científico. O objetivo é criar um microambiente onde o etileno se dissipe lentamente, reduzindo a oxidação. A criadora do método explica que o segredo está em isolar as frutas do ar sem recorrer a produtos químicos ou artifícios complexos, obtendo assim um resultado natural e eficaz.

O processo é simples: basta cortar as bananas, colocá-las em um pote de vidro com tampa hermética e armazenar em um local escuro e fresco, com temperatura próxima a 12 °C. O isolamento do vidro, aliado ao ambiente controlado, mantém as bananas firmes e amarelas por mais de duas semanas. Além de prolongar a durabilidade das frutas, o método representa um pequeno passo contra o desperdício e incentiva práticas sustentáveis no dia a dia doméstico.

Via portal 180graus

Veja mais sobre:

