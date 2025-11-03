CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

DETETIVE PARTICULAR - INVESTIGAÇÃO CONJUGAL

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!


 

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

segunda-feira, 3 de novembro de 2025

ATENÇÃO! 82 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE (3) EM SOBRAL

segunda-feira, novembro 03, 2025  Nenhum comentário


FAÇA SEU AGENDAMENTO AQUI

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Ajudante de carga e descarga de mercadoria 01

Assistente administrativo 02

Atendente de cafeteria 01

Auxiliar de cozinha 01

Auxiliar de marceneiro 01

Auxiliar mecânico de refrigeração 01

Auxiliar técnico de refrigeração 01

Barman 01

Bibliotecário 01

Camareira de hotel 01

Confeiteiro 01

Consultor de vendas 06

Cozinheiro de restaurante 01

Cozinheiro geral 01

Empregado doméstico nos serviços gerais 01

Empregado domestico nos servicos gerais 01

Estoquista 01

Fiscal de loja 03

Fiscal de prevenção de perdas 01

Garçom 04

Impressor serigráfico 01

Mecânico de automóvel 01

Mecânico de refrigeração 01

Motofretista 01

Motorista de caminhão 03

Nutricionista 02

Operador de caixa 11

Operador de vendas (lojas) 01

Pasteleiro 01

Recepcionista atendente 02

Salgadeiro 03

Técnico de operações de telecomunicações 01

Técnico em saúde bucal 02

Vendedor - no comércio de mercadorias 02

Vendedor interno 01

Vendedor porta a porta 03

Vendedor pracista 09

Total 76



PESSOA COM DEFICIÊNCIA

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Armador de estrutura de concreto 01

Estoquista 02

Operador de vendas (lojas) 03

Total 06

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 