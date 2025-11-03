ATENÇÃO! 82 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE (3) EM SOBRAL

FAÇA SEU AGENDAMENTO AQUI
OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Ajudante de carga e descarga de mercadoria 01
Assistente administrativo 02
Atendente de cafeteria 01
Auxiliar de cozinha 01
Auxiliar de marceneiro 01
Auxiliar mecânico de refrigeração 01
Auxiliar técnico de refrigeração 01
Barman 01
Bibliotecário 01
Camareira de hotel 01
Confeiteiro 01
Consultor de vendas 06
Cozinheiro de restaurante 01
Cozinheiro geral 01
Empregado doméstico nos serviços gerais 01
Empregado domestico nos servicos gerais 01
Estoquista 01
Fiscal de loja 03
Fiscal de prevenção de perdas 01
Garçom 04
Impressor serigráfico 01
Mecânico de automóvel 01
Mecânico de refrigeração 01
Motofretista 01
Motorista de caminhão 03
Nutricionista 02
Operador de caixa 11
Operador de vendas (lojas) 01
Pasteleiro 01
Recepcionista atendente 02
Salgadeiro 03
Técnico de operações de telecomunicações 01
Técnico em saúde bucal 02
Vendedor - no comércio de mercadorias 02
Vendedor interno 01
Vendedor porta a porta 03
Vendedor pracista 09
Total 76
PESSOA COM DEFICIÊNCIA
OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Armador de estrutura de concreto 01
Estoquista 02
Operador de vendas (lojas) 03
Total 06
