ATENÇÃO! 82 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE (3) EM SOBRAL





OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS



Ajudante de carga e descarga de mercadoria 01



Assistente administrativo 02



Atendente de cafeteria 01



Auxiliar de cozinha 01



Auxiliar de marceneiro 01



Auxiliar mecânico de refrigeração 01



Auxiliar técnico de refrigeração 01



Barman 01



Bibliotecário 01



Camareira de hotel 01



Confeiteiro 01



Consultor de vendas 06



Cozinheiro de restaurante 01



Cozinheiro geral 01



Empregado doméstico nos serviços gerais 01



Empregado domestico nos servicos gerais 01



Estoquista 01



Fiscal de loja 03



Fiscal de prevenção de perdas 01



Garçom 04



Impressor serigráfico 01



Mecânico de automóvel 01



Mecânico de refrigeração 01



Motofretista 01



Motorista de caminhão 03



Nutricionista 02



Operador de caixa 11



Operador de vendas (lojas) 01



Pasteleiro 01



Recepcionista atendente 02



Salgadeiro 03



Técnico de operações de telecomunicações 01



Técnico em saúde bucal 02



Vendedor - no comércio de mercadorias 02



Vendedor interno 01



Vendedor porta a porta 03



Vendedor pracista 09



Total 76







PESSOA COM DEFICIÊNCIA



OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS



Armador de estrutura de concreto 01



Estoquista 02



Operador de vendas (lojas) 03



Total 06