INCRÍVEL! Viatura clonada da Polícia Militar é apreendida no Ceará

Uma viatura falsa da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi apreendida em um sítio no município de Mulungu, interior do estado, e um homem suspeito de integrar a facção carioca Comando Vermelho (CV) foi preso em flagrante.





De acordo com informações da Polícia Militar obtidas pelo Diário do Nordeste, a corporação recebeu denúncias de que um membro de facção de Canindé estaria escondido em um imóvel em Mulungu, cidades separadas por cerca de 57 km.





Policiais da 2ª Companhia do 29º Batalhão de Polícia Militar se deslocaram até o local e abordaram Jorge Luís Silva de Paula, de 33 anos. Com ele, foram apreendidos um revólver calibre 38, municiado com seis projéteis, além de mais seis munições encontradas no bolso.





Durante a ação, os agentes verificaram que o Jeep utilizado por Jorge Luís era um veículo roubado e clonado: as placas NQY-7112 pertenciam a uma ambulância, enquanto as originais do carro eram SBU-5G55. Tanto o chassi quanto o motor apresentavam sinais de adulteração. Uma motocicleta roubada também foi apreendida no local. O suspeito, os veículos e o armamento foram encaminhados à Polícia Civil do Ceará (PCCE).





Segundo a PM, Jorge Luís já possuía antecedentes criminais por receptação, furto, porte ilegal de arma de fogo, ameaça, vias de fato e outras infrações previstas na legislação penal, além de registros na Lei de Violência Doméstica. Ele foi autuado por porte ilegal de arma, receptação e adulteração de veículo.





Contratado para vigiar o sítio





Em depoimento à Polícia Civil, Jorge Luís afirmou que foi contratado para cuidar da propriedade e que aceitou o trabalho. Ele disse que um motorista o buscou em Canindé, junto com a esposa e o filho, e os levou até o sítio em Mulungu. Segundo ele, o carro já estava no local, coberto por uma lona, e uma motocicleta foi disponibilizada para uso na região. Jorge Luís admitiu ainda que a arma apreendida era dele e que a utilizava para a vigilância do sítio.





A esposa do suspeito afirmou que não tinha conhecimento da viatura falsa, e que o contratante pediu que não mexessem em nada dentro da casa.





Vínculos com facção criminosa





Apesar de alegar que não tem ligação direta com facções, Jorge Luís disse ser simpatizante do Comando Vermelho, que domina a região de Canindé, segundo o Termo de Interrogatório da Polícia Civil.





A facção foi alvo de uma intervenção policial em Canindé na última sexta-feira (31), quando sete suspeitos foram mortos no bairro Campinas. Segundo as investigações, o grupo pretendia atacar rivais da facção Terceiro Comando Puro (TCP), que atua na área onde ocorreu a ação policial.





Fonte: Sistema Paraíso de Comunicação