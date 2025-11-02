Apostas para a Mega da Virada 2025 começaram ontem com prêmio recorde que pode chegar a R$ 1 bilhão

As apostas para a Mega da Virada 2025, concurso especial de número 2.955 da Mega-Sena, começaram ontem (1º). O prêmio principal poderá alcançar R$ 1 bilhão, dependendo do total arrecadado. O sorteio será realizado no dia 31 de dezembro.





O valor do prêmio foi ampliado após a publicação da Portaria SPA/MF nº 1.656, do Ministério da Fazenda, que aumentou o percentual destinado à faixa principal da Mega da Virada de 62% para 90% do total da premiação. Atualmente, o prêmio está estimado em R$ 850 milhões, cerca de 33% superior ao valor pago na edição passada, de R$ 635,4 milhões.





A partir de segunda-feira (3), o horário para apostas em todas as modalidades das Loterias Caixa será ampliado. Os jogadores poderão registrar seus bilhetes até as 20h30, tanto nas casas lotéricas quanto pelo aplicativo e site das Loterias Caixa.



