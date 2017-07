Imposto aumenta preço da gasolina em R$ 0,41 nas bombas

Nota divulgada pelos ministério da Fazenda e do Planejamento no fim da tarde desta quinta informa que será elevada a alíquota de PIS e Cofins sobre os combustíveis.

O governo anunciou que vai dobrar a alíquota do imposto que incide por litro do combustível, de R$ 0,38 para R$ 0,79. (Arquivo)





Com o aumento do PIS/Cofins assinado em decreto nesta quinta-feira (20), o litro da gasolina poderá ficar até R$ 0,41 mais caro nas bombas. O governo anunciou que vai dobrar a alíquota do imposto que incide por litro do combustível, de R$ 0,38 para R$ 0,79.





O PIS/Cofins pago pelo distribuidor de etanol, hoje zerado, vai a R$ 0,19. O litro do diesel poderá ficar R$ 0,22 mais caro, já que alíquota subirá de R$ 0,24 para R$ 0,46.





De acordo com a equipe econômica, o aumento da tributação sobre os combustíveis irá gerar, durante o restante do ano de 2017, uma receita adicional de R$ 10,4 bilhões para o governo federal.









Simulado: como ficará as alíquotas nas bombas

Diminuição da arrecadação torna necessário subir imposto, diz Meirelles





Pouco antes de viajar para Mendoza, na Argentina, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles declarou que a medida será necessária pela queda da arrecadação. "Houve queda da arrecadação, pelo resultado das empresas e também do setor financeiro, que refletiram os prejuízos acumulados nos últimos dois anos que estão sendo amortizados neste ano", disse.





Além disso, o Ministério da Fazenda informou que vai bloquear mais R$ 5,9 bilhões em despesas do Orçamento.





"Existem medidas de ajuste, fazendo com que o mais importante seja preservado". Ele afirmou que o relatório bimestral de receitas e despesas, onde o governo detalha sua programação orçamentária, sairá nesta sexta (21). Meirelles declarou ainda que o Brasil crescerá no segundo semestre. "O Brasil de fato vai recuperar seu crescimento. Nossa expectativa é que haja crescimento no segundo semestre".