Prefeitura de Sobral subsidiará VLT a partir de agosto e passagem cairá para R$ 1,00

O prefeito de Sobral, Ivo Gomes, esteve reunido na tarde desta sexta-feira (21/7) com o secretário de Estado da Infraestrutura, Lúcio Gomes, quando conversaram sobre o VLT de Sobral. Ao final do encontro ficou acertado que a prefeitura subsidiará a passagem, que cairá para R$ 1,00 a partir de agosto. Em sua página no Facebook, o alcaide sobralense informou que na primeira semana do mês enviará o projeto de lei para a Câmara Municipal solicitando permissão para garantir o subsídio.