Avançar sinal vermelho entre 20h e 5h59 não gera multa

No entanto, para não ser multado, motorista não pode ultrapassar a velocidade de 30 km/h.

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) afirmou em nota enviada nesta terça-feira (15) que os fotossensores de Fortaleza não registram multa por avanço do sinal vermelho no horário entre 20h e 5h59, desde que o motorista transite no máximo a 30 km/h.





Há alguns dia, boatos nas redes sociais davam conta sobre multas geradas durante a madrugada por avanço do sinal vermelho na capital, mas o órgão esclareceu a dúvida.





Segundo a AMC, o órgão cumpre a determinação do artigo 208 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que "avançar o sinal vermelho do semáforo ou o de parada obrigatória é uma infração de natureza gravíssima e tem como penalidade multa no valor de R$ 293,47 e sete pontos na carteira".





Porém, a autarquia confirmou que "nos locais controlados por semáforos, onde existe fiscalização eletrônica, o equipamento não registra a infração do avanço do sinal vermelho durante a madrugada, entre 20h e 05h59".





O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-CE) também esclarece que os sinais de trânsito não registram infrações nesse horário, desde que estejam trafegando até 30 km/h.





