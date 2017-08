Balanço parcial: violência deixou 37 mortos no fim de semana em acidentes e assassinatos. Três agentes da Segurança estão entre as vítimas

Três agentes da Segurança Pública (um policial civil, um PM e um guarda municipal de Fortaleza) estão entre as 37 pessoas mortas de forma violenta em todo o Ceará neste fim de semana, conforme balanço parcial das autoridades. No intervalo entre a última sexta-feira (4) e o começo da madrugada desta segunda (7), foram contabilizados no estado 22 casos de assassinatos e lesões corporais seguidas de morte e mais 15 óbitos em acidentes de trânsito.





Na Capital, a Polícia registrou nove homicídios e mais um caso de lesão corporal seguida de morte nos seguintes bairros: Álvaro Weyne, Bom Jardim, Bonsucesso, Itaoca, Mucuripe (Avenida Beira-Mar), Montese (subinspetor da Guarda Municipal baleado), Messejana, Siqueira, Carlito Pamplona (assassinato de um inspetor da Polícia Civil) e Vila Velha.





Já na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) foram registrados somente três homicídios, nos Municípios de Chorozinho, Caucaia e outro em Maracanaú.





No Interior, foram mais nove crimes de morte. No Norte, dois casos nos Municípios de Sobral e Ubajara. No Interior Sul, outros sete: Juazeiro do Norte (3 casos), Crateús, Barbalha, Abaiara e Senador Pompeu.





Trânsito





Ao menos, 15 pessoas morreram em acidentes de trânsito em todo o Ceará, nos seguintes Municípios: Fortaleza/Capital (4 casos), Acaraú (3 mortos), Boa Viagem (2 mortos), Jaguaribe (Distrito de Feiticeiro), Piquet Carneiro, Barbalha, Crateús, Juazeiro do Norte e Várzea Alegre.





Veja relação dos mortos em acidentes de trânsito no fim de semana:





1 – Antônio Pereira da Silva (colisão/moto) – Triângulo Crajubar (Juazeiro do Norte)





2 – João Sousa da Silva (colisão/moto) – BR-226 Km 9 (Crateús-Independência)





3 – Felipe Gomes da Silva (colisão/moto) – BR-020/Sítio Cachoeirinha (Boa Viagem)





4 – Nayane Alexandre Sales (colisão/moto) – BR-020/Sítio Cachoeirinha (Boa Viagem)





5- Yuri da Silveira Alves Batista (atropelamento) – Avenida Domingos Olímpio/B. José Bonifácio (Fortaleza)





6 – Francisco Gleyson Rocha da Silva (colisão/moto) – Avenida Rui Barbosa/Aldeota (Fortaleza)





7 – Vítima não identificada/sexo feminino (colisão/moto) – R. Teodomiro de Castro/B. Álvaro Weyne (Fortaleza)





8 – Severino Juca Cândido (colisão) – CE-275/Distrito Feiticeiro (Jaguaribe)





9 – Maria Moura dos Santos (atropelamento) – Av. Doutor Silas Munguba/B. Serrinha (Fortaleza)





10 – Aparecido Canuto dos Santos (choque/moto) – (Piquet Carneiro/Sede)





11 – Gilliard Lopes (colisão/moto) – Estrada da Praia de Arpoeiras (Acaraú)





12 – Luis Henrique do Nascimento (colisão/moto) – Estrada da Praia de Arpoeiras (Acaraú)





13 – Lívia Regina da Silva (colisão/moto) – Estrada da Praia de Arpoeiras (Acaraú)





14 – Cícero Castro dos Santos (atropelamento) – BR-230/Sítio Cachoeira dos Dantas (Várzea Alegre)





15 – Vítima não identificada/sexo masculino ((choque/moto) – Distrito de Arajara (Barbalha).