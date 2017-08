Camilo e Roberto Cláudio vão a jantar secreto com Eunício para discutir 2018

Oliveira afirmou preferir permanecer ao lado das oposições nas Eleições. Se Tasso for candidato ao Abolição , ele será seu senador em uma das duas vagas.

O governador Camilo Santana e o prefeito Roberto Cláudio jantaram na semana passada em Brasília com o presidente do Senado, Eunício Oliveira. O cardápio teve um único prato: eleições estaduais em 2018.





O encontro sigiloso aconteceu no restaurante Coco Bambu. Eunício confirmou ao Ceará News 7 “não ver nada demais em jantar com duas autoridades de seu Estado”. Até porque tem compromissos em ajudar a sua gente, diante do cargo que ocupa, argumentou.





Camilo e Roberto Cláudio com o aval de Cid Gomes querem que Eunício seja o outro candidato dessa chapa. Na proposta, ele não votaria em Ciro Gomes para presidente. A relação dos dois continua de total inimizade.





Ciro não





Eunício disse ao governador e ao prefeito de Fortaleza que ” não há a menor chance de um acordo com Ciro”. Também relatou que sua prioridade é ser candidato ao Governo do Ceará no ano quem. Para tanto, espera unir as oposições. Contudo, se Camilo romper com os Ferreira Gomes, Eunício foi enfático: “Nesse caso, poderíamos apoiar a sua reeleição, pois pessoalmente não tenho nada contra você. Porém, o boquirroto é meu inimigo” – uma referência a Ciro. Sobre Cid, Eunício não fez comentários.





A surpresa na hora da sobremesa foi o anúncio de Eunício para Camilo e Roberto Claudio. O senador avisou que se Lula for traído por Camilo – num possível apoio de Santana a Ciro -, o palanque da chapa de oposição no Ceará será de Luiz Inácio. Não foi à toa que Camilo não desgrudou de Lula durante sua passagem pelo Estado.





Oposição





Agora, sobre as eleições em 2018, Eunício prefere permanecer ao lado das oposições. Se Tasso for candidato ao Abolição , Eunício será seu senador, em uma das duas vagas.





Antes de qualquer definição, Eunício pretende se reunir com Tasso e outras vozes oposicionistas. Ao final do jantar com Camilo e RC, Eunício deu seu recado: “Não acreditem que vocês vão me usar, prometendo apoio para me reeleger senador em troca da liberação de R$5 bilhões de verbas para o Governo do Ceará e a Prefeitura de Fortaleza”.





Se Camilo e RC tinham essa pretensão em mente, podem esquecer esse jogo.