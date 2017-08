Homem atira em tatu mas bala bate no casco e atinge seu rosto

Um homem, nos Estados Unidos, se deu mal após uma caçada. A caça, na ocasião, não era nenhuma fera indomável e perigosa, mas sim um simples tatu. O que aconteceu é que o caçador deu três tiros no animal, mas a bala ricocheteou no casco e voltou para o rosto do atirador.





A bala atingiu o homem na mandíbula, que foi levado ao hospital local e sobreviveu. Já o animal não foi encontrado após o episódio, que foi relatado pelo xerife local, Larry Rowe, do condado de Cass, no Texas.





Fonte: Curta Mais e G1