REVOLTANTE: Vice-prefeito de interior do Maranhão doa caixão de bebê e tira fotos para aparecer nas redes

Um fato inusitado e que retrata o oportunismo político apareceu nos últimos dias no interior do Maranhão. Na cidade de Lajeado Novo, uma família carente pediu ao vice-prefeito Raimundo do Adão um caixão para o enterro de um bebê de menos de um ano. Claro, o pedido foi atendido.





Até aí tudo bem, tudo bacana. Um gesto decente. Mas o vice-prefeito aproveitou para tirar fotos na casa do bebê falecido, junto com uma irmã sua, e o caixão (foto acima) para mostrar que é bonzinho.





E para aparecer que tem o coração bondoso e ajuda os pobres, foi até ao cemitério e tirou fotos com o caixão para jogar nas redes sociais. Tirar proveito da situação neste momento beirou ao ridículo. Confira abaixo:

Fonte: Blog do Luis Cardoso