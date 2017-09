LAMENTÁVEL: Morre mais um policial militar atacado por bandidos nas ruas de Fortaleza. É o 18º neste ano

Subiu para 25 o número de agentes da Segurança Pública do Ceará assassinados em 2017. Na noite desta quinta-feira (14), faleceu em um dos leitos de um hospital particular, o sargento da Polícia Militar, Luciano Félix da Silva, 55 anos, destacado na 4ª Companhia do 6º BPM. Ele estava internado desde o último dia 4, quando sofreu uma tentativa de assalto e reagiu.





O crime ocorreu na Rua Capitão Aragão, no bairro Aerolândia, em Fortaleza. Na ocasião, o militar estava de folga e ao ser atacado por assaltantes, acabou sofrendo várias pauladas. Em estado grave, foi socorrido por populares e colegas de farda. Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Antônio Prudente (HAP), na Avenida Aguanambi, bairro de Fátima. Por volta de 22h45 de ontem, os médicos constataram o óbito do militar.





O corpo do sargento Félix será sepultado na tarde desta sexta-feira em umn cemitério privado, localizado no Município de Pacatuba. O crime será investigado pela 11ª Delegacia da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoas (DHPP), criada especificamente para apurar crimes contra os agentes da Segurança Pública do Estado do Ceará (policiais civis e militares, bombeiros militares, peritos criminais e agentes penitenciários).





Neste ano, 18 policiais militares (PMs), cinco guardas municipais, um bombeiro militar e um inspetor da Polícia Civil foram assassinados no Ceará, a maioria, vítima de crime de latrocínio (roubo seguido de morte) e quando estava fora de horário do serviço.





Veja a lista dos agentes da Segurança Pública mortos no Ceará neste ano:





01 – (22.1) – FRANCISCO ARLINDO DA SILVA VIEIRA FILHO – Cabo da PM, morto por assaltantes na Rua Curitiba, no bairro Henrique Jorge, em Fortaleza.





02 – (11.2) – IVAN CÉSAR FERREIRA LOPES – 67 anos, guarda municipal de Fortaleza, aposentado, morto dentro de sua residência na Rua Pedro Boêmio, no Parque Leblon, no Município de Caucaia. Execução sumária.





03 – (3.3) – JOSÉ EUDES DE SOUSA, 51 anos, sargento reformado da PM, assassinado, a tiros, numa propriedade rural da família, na zoina rural do Município de Limoeiro do Norte.





04 – (5.3) – FRANCISCO ERONILTON DE QUEIROZ, 45 anos, policial militar, soldado PM, estava em LTS (Licença Para Tratamento de Saúde), assassinado, a tiros, em sua motocicleta, na Rua 89 do Conjunto Prefeito José Walter, em Fortaleza.





05 – (8.3) – JOSÉ GONÇALVES DA FONSECA, guarda municipal da Prefeitura de Fortaleza. Corpo encontrado com tiros no matagal na Cidade Fortal, no bairro Cidade 2000, em Fortaleza. Caso de latrocínio.





06 – (18.2) – LUÍS CARLOS RIBEIRO DE ARAÚJO, 48 anos, policial militar, cabo PM, assassinado, a tiros, dentro de sua residência, na Rua A do Conjunto Nova Metrópole, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. Execução por conta de rixa com traficantes.





07 – (22.3) – FRANCISCO LUCIANO FERREIRA GADELHA, subtenente da Reserva Remunerada do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBM), morto, a tiros na calçada de sua residência, no Conjunto Jereissati, em Maracanaú, pelo traficante JANGLEDSON DE OLIVEIRA, o “NÉM”, Que tinha um relacionamento com a filha do militar e a seqüestrou por ocasião do homicídio.





08 – (01.04) – MÁRCIO FRANKLIN RODRIGUES BRAZ – Sargento da Ativa da PM, destacado no Colégio da Polícia Militar General Edgard Facó, morto durante um assalto na Avenida Doutor Silas Munguba, no bairro Serrinha, em Fortaleza, por dois criminosos. O PM estava fazendo “bico” para o Totolec.





09 – (16.04) – MENANDRO CAVALCANTE NUNES – 33 anos, soldado PM do BPRaio da cidade de Russas, assassinado, a tiros, durante um conflito dentro de um clube na zona rural de Russas, onde dois bandidos também foram mortos e outros PM (SD Alexandre) foi baleado.





10 – (19.04) – PAULO CÉSAR SILVA, 48 anos, casado, 1º sargento da Ativa da PM, destacado na 5ª Companhia do 1º BPCom (Cristo Redentor/Fortaleza), morto, a tiros, por assaltantes na Rua Maceió, no bairro Henrique Jorge, em um crime de latrocínio.





11 – (03.05) – FRANCISCO GLEDSON MATIAS, soldado da Ativa da PM, 37 anos, casado, destacado na 2ª Companhia do 7º BPM (Crateús), mas lotado no Destacamento de Ipueiras. Ele foi baleado e morto por um assaltante na porta de sua residência, na Rua Esperança, bairro Ellery, em Fortaleza (LATROCÍNIO).





12 – (05.05) EVANDRO ALVES DA SILVA, 44 anos, guarda municipal do Município de Trairi, assassinado a golpes de facção dentro de sua residência, um condomínio de casas na Rua J do Bairro Tabapuá, em Caucaia, Um menor, cunhado da vítima, assumiu a autoria do crime





13 – (06.05) – JOSÉ CARLOS VASCONCELOS, 42 anos, sargento da Reserva Remunerada da PM, assassinado, com um tiro na nuca, num assalto na Rua Guilherme Mendes, no bairro Jardim Iracema. Crime filmado, praticado por dois bandidos que fogem numa motocicleta.





14 – (23.05) – ANTÔNIO TIAGO NOGUEIRA LIMA, 33 anos, soldado da Ativa da PM, faleceu após um mês internado no IJF-Centro em decorrência de ter sido ferido, a tiros, durante uma tentativa de assalto. O caso ocorreu no dia 24 de abril em uma clínica médica particular localizada na Rua Angélica Gurgel, em Messejana. Quatro bandidos com fardas escolares, foram presos em flagrante pelo BPRaio.





15 – (28.05) – IZIDÓRIO DE PAIVA ALVES, 57 anos, sargento da Reserva Remunerada da PM, baleado e morte por bandidos que tentaram realizar um assalto na empresa de transportes urbanos VIA METRO, localizada no bairro Planalto Ayrton Senna.





16 – (14.06) – JOSÉ ROGER MARQUES DA PENHA – 45 anos, cabo da PM, destacado no Batalhão de Eventos. Assassinado, a tiros, na Rua Padre Raimundo Ribeiro, no bairro Autran Nunes. Era dependente químico.





17 – (24.06) – VALDEMIRO LOPES DA SILVA, 63 anos, sargento da Reserva Remunerada da Polícia Militar. Morto a tiros no bairro Santa Luzia, na periferia da cidade de Canindé, por dois bandidos. Na mesma ocasião morreu também um amigo do PM, Raimundo Radimac de Lima, 33 (duplo homicídio).





18 – (29.06) – DOMINGOS HERIALDO AMORIM DE OLIVEIRA, 25 anos, soldado PM, em LTS, morto a tiros dentro do seu automóvel, na Rua Virgílio Brandão, no bairro Autran Nunes, em Fortaleza. Características de execução sumária.





19 – (19.07) – ISRAEL VALE RAMOS – Guarda Municipal da cidade do Eusébio, assassinado a tiros dentro do seu automóvel, na Rua Djalma Petit, no bairro Aerolândia, após sair da Churrascaria Ponto do Baião.





20 – (04.07) – EZEQUIEL REINALDO DA SILVA BRITO – Guarda Municipal de Fortaleza, baleado ao sair de um ponto comercial na Avenida dos Expedicionários, no dia 28 de julho. Morreu uma semana depois (dia 4/agosto).





21 – (05/08) – JOSÉ ÉLIO RIBEIRO – 61 anos, policial civil da Ativa, inspetor lotado na Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC), na função de vistoriador de veículos. Vítima de assalto (latrocínio) em um lava-jato localizado na Rua Pedro Américo, no bairro Carlito Pamplona. Morreu dois dias depois de baleado, no IJF-Centro.





22 – (12/08) – HERBERT HÉLIO FERREIRA LIMA, 38 anos, 3º sargento da Ativa da PM, destacado na Companhia de Baturité, assaltado e morto a tiros por dois bandidos na Rua D, do Parque Dois Irmãos, em Fortaleza. Bandidos levaram a arma da vítima (LATROCÍNIO).





23 – (25/08) – EDEVALDO JOSÉ SANTANA FLEXA – Sargento da Polícia Militarm, destacado na Ciopaer, morto com um tiro no peito ao reagir a uma tentativa de assalto no bairro Guararapes (LATROCÍNIO).





24 – (10/09) – LUIZ LOURENÇO DA SILVA – 3º Sargento da PM, da Reserva Remunerada (RR), morto ao reagir a uma assalto e trocar tiros com bandidos no cruzamento das ruas Livino de Carvalho e Almirante Rubim, no bairro Montese, em Fortaleza. Um dos bandidos foi morto e outro preso em flagrante com a arma do crime (LATROCÍNIO).





25 – (14/09) – LUCIANO FÉLIX DA SILVA – Sargento da Ativa da PM, 55 anos, faleceu no dia 14 de setembro após 10 dias internado em decorrência de pauladas sofridas durante uma tentativa de assalto no bairro Aerolândia. Na ocasião, estava de folga. (LATROCÍNIO).





Fonte: Blog do Jornalista Fernando Ribeiro