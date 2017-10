ASSALTOS E MAIS ASSALTOS SÃO REGISTRADOS NA CIDADE DE SOBRAL!

A bandidagem bota terror na "Bela Princesa do Norte"!

Na noite de ontem (3), dois indivíduos armados com armas de fogo em uma motocicleta, efetuaram um arrastão no Centro de Sobral, ou seja, roubaram várias estudantes que aguardavam o ônibus na proximidades do posto São Domingos. Os criminosos fizeram um limpa, levaram vários celulares e outros pertences das vítimas.





Os assaltantes fugiram em rumo ignorado. A Polícia foi acionada, mas os bandidos não foram localizados.