Depois de tomar viagra, idoso de 82 anos morre enquanto fazia sexo em Massapê

Um idoso de 82 anos morreu depois de tomar um comprimido do estimulante sexual Viagra, enquanto fazia sexo com uma mulher, em um motel localizado na Rua João de Lira Cavalcante, em Massapê.





De acordo com informação da polícia, e ainda de populares, a situação desagradável aconteceu na tarde da última sexta-feira (06), quando o homem estava em pleno ato sexual, teve um teve um infarto.





Ao tomar conhecimento do episódio, o proprietário do motel acionou a ambulância do hospital e ainda ligou para a polícia, depois de ter tomado conhecimento que a mulher saiu do local tensa, apreensiva e nervosa.





Apesar da parada fulminante, o corpo foi socorrido para o hospital, mas já chegou sem vida. O laudo do IML vai apontar a causa da morte.





Em tempo: por questões de ética, e em respeito à família dos envolvidos, o blog se reserva a não declinar nomes do idoso, da mulher e do proprietário do motel (pousada).





Via Massapê no Caminho da Notícia