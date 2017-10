FIM DOS TEMPOS: Jovem corre completamente nua pelas ruas atrás do namorado; VÍDEO

Moradores dos bairros vizinhos telefonaram para a polícia para informar sobre o incidente.

Na sexta-feira (6), os residentes da cidade paraguaia de Encarnación foram testemunhas de um episódio "caliente", quando uma mulher completamente nua saiu correndo pelas ruas atrás de seu namorado, que minutos antes havia pegado seu celular, informa o jornal El Tribuno.





O incidente foi filmado por um motorista entre as ruas Independencia Nacional e Cabañas. Moradores dos bairros vizinhos telefonaram para a polícia para informar sobre o incidente.





De acordo depoimento dos dois para a polícia, os protagonistas do vídeo, Graciela Lezcano, de 23 anos, e o norte-americano Jasón Mc Zara, de 30 anos, discutiram por infidelidade mútua, mas decidiram não prestar queixa pelo "grande carinho que se têm".





"Ele roubou meu celular, porque havia vídeos dele com outra mulher e se eu decidisse enviar para ele para reclamar, ele pensou que eu poderia enviar para todo o mundo", o jornal cita o áudio de Whatsapp gravado pela jovem.





"Tinham coisas importantes no celular; prefiro sair correndo pela cidade com meu corpo sexy a deixar que roubem minhas senhas e todas minhas contas", explicou Graciela por que decidiu sair nua pelas ruas. Com informações do Sputnik News.