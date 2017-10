Governo pode ceder às pressões e liberar R$ 1 bilhão para sindicatos em todo o país

Valor é referente a contribuições que foram retidas pelo governo em razão de erros no preenchimento das guias pelas empresas entre 2008 a 2015.

O Ministério do Trabalho estuda liberar para os sindicatos em todo o país valores recolhidos nos últimos anos, mas que não foram distribuídos às entidades. A pressão aumentou após aprovada a Reforma Trabalhista que excluiu a obrigatoriedade do imposto sindical.





Se confirmada, a medida pode injetar no cofre dos sindicatos até R$ 1 bilhão, valor estimado de saldo residual. As contribuições foram retidas pelo governo em razão de erros no preenchimento das guias pelas empresas entre 2008 a 2015.





Quando não for possível identificar a quem pertence o recurso, a proposta é dividir o valor entre todas as entidades. A informação está publicada na Coluna do Estadão deste sábado (14).