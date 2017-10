TRAVESTI É EXECUTADA A BALA EM SOBRAL

O crime de morte foi registrado na madrugada desta terça-feira (24), nas proximidades do posto de combustível Trevo às margens da BR 222.





A vítima foi identificada por Luís Paulo Vasconcelos, 37 anos, natural de Sobral, residia no bairro Sinhá Sabóia. Luís Paulo foi executado com um tiro na altura do peito esquerdo.





Os autores do crime fugiram em rumo ignorado.





As Polícias Civil e Militar estiveram no local do crime, colhendo as primeiras informações. A Perícia realizou os trabalhos periciais e encaminhou o corpo para ser necropsiado no IML.





Sobe para 102 homicídios dolosos em Sobral no corrente ano, ou seja, o dobro do ano passado.

Fonte: Sobral 24 horas