Vereador é preso por envolvimento em assalto a bancos no Ceará

A Polícia Federal da Delegacia de Salgueiro (PE) cumpriu, na noite da última quinta-feira (20), mandato de prisão preventiva contra o vereador do município de Jardim-Ce, Francisco Renato Pereira Júnior, conhecido como Junior Sedrim, que residia em Barbalha. O parlamentar, de 38 anos, foi o quarto mais votado no Município, com 1.161 votos.





Junior Sedrim, do Partido Socialista Brasileiro (PSB), já responde Ação Penal por participação em duplo homicídio ocorrido no município de Santana de Mangabeira (PB).





Ele é policial civil no estado da Paraíba, e está sendo acusado de envolvimento nos assaltos de duas agências de bancos em Missão Velha, na madrugada de 3 de fevereiro deste ano.





Segundo investigação, ele e o soldado da Policia Militar da Paraíba, José Alênio Leal Bezerra, são acusados de participação no duplo assassinato ocorrido na noite de 23 de abril de 2010, no município de Santana de Mangueira, Sertão paraibano.





Com informações do DN