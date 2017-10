Zé Vital usa a tribuna e é contra portaria que limita atividades de enfermeiros

O vereador do PMDB, Zé Vital, esteve ocupando a tribuna do Plenário 5 de Julho na sessão de segunda-feira, e, aproveitou para falar em defesa dos enfermeiros que por conta de uma decisão judicial que “deferiu a suspensão parcial da Portaria Ministerial nº 2488/2011, proíbe em parte ao Enfermeiro requisitar exames, evitando assim, que realize diagnósticos sem orientação médica.” Zé Vital acredita que essa decisão irá multiplicar o tempo de esperar nas filas. "A Enfermagem é uma categoria que está na linha de frente da saúde deste país, há séculos lutando pela valorização profissional, buscando seu espaço e cumprindo com suas demandas", disse Zé Vital.



Através de liminar, que enfermeiro não pode realizar consultas na qual oferece ao paciente diagnostico de doenças e a prescrição de exames e medicamentos, bem como o encaminhamento para outros profissionais ou serviços. A liminar suspendeu os efeitos da Portaria nº 2488, de 21 de outubro de 2011, editada pelo Ministério da Saúde. Para o vereador Zé Vital, isso poderá trazer uma mal para a saúde pública, uma vez que um médico depende do enfermeiro e o enfermeiro depende do médico quando estão em atividades profissionais.



Antes a vereadora Alessandra Ponte, que é ligada à categoria, já havia discursado neste sentindo e convocado todos para uma mobilização que vai acontecer Sobral.

(Wilson Gomes)