Ceará garante acesso à Série A mesmo antes de jogar

A espera acabou, torcedor Alvinegro. Após 37 rodadas da Série B, o Ceará conquistou matematicamente o direito de disputar a Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro em 2018. O acesso do Vovô veio antes mesmo do time entrar em campo contra o Criciúma, nesta sábado (18).





Com uma combinação de resultados e os seus adversários diretos tropeçando, o Ceará garantiu a terceira vaga para jogar a primeira divisão próximo ano. O acesso antes de entrar em campo veio após o Londrina empatar com o América (MG) e o Oeste ser derrotado pelo ABC. Com esses placares, o Vovô não pode mais ser alcançado pelo quinto colocado.









Série invicta do Vovô ajudou a garantir o acesso





O Ceará adentrou o G-4 pela primeira vez na 18ª rodada e ficou até a 23ª rodada. Foi 4º colocado em todas as seis rodadas consecutivas nas quais permaneceu no grupo dos quatro primeiros. Após algumas rodadas de ausência, regressou ao G-4 na 28ª rodada de onde não mais saiu até assegurar o seu acesso. São nove rodadas.









Entre partidas e sequências marcantes, o Alvinegro conseguiu emendar uma série de nove jogos de invencibilidade ao longo do certame que acabou sendo crucial e preponderante para seu retorno à elite do futebol brasileiro após seis anos.









Forte como mandante e visitante





Como diz um trecho de seu hino, o Vovô imprimiu grande campanha em seus domínios e sobretudo em território adversário na campanha que assegurou retorno à Série A após seis anos.





Atuando em seus domínios, ou seja, em partidas no estádio Presidente Vargas ou Arena Castelão (ampla maioria dos jogos), o Vovô realizou 18 jogos, saindo vencedor em 10 oportunidades, empatando 5 vezes e sendo superado somente por 3 oponentes (Santa Cruz, Inter e Goiás). Foram 32 pontos ganhos atuando em solo cearense. 25 gols marcados, 14 sofridos e um aproveitamento de 63%.





Principal chamariz da campanha alvinegra na competição, o desempenho longe do Estado saltou aos olhos dos torcedores, críticos da imprensa esportiva e adversários na segundona.





Os números não deixam dúvidas de que se trata de um feito notável. Atualmente, o Vovô possui a terceira melhor campanha como visitante na Série B. São 28 pontos somados, oito vitórias, quatro empates e seis derrotas. O Alvinegro marcou 19 gols e sofreu 17. Aproveitamento de 52%.





O líder em campanha como visitante é o América/MG, equipe já garantida na Série A 2018, que somou 31 pontos em 18 jogos disputados longe do Independência. O aproveitamento dos mineiros é de 57%.





Algumas vitórias categóricas como visitante que podem ser destacadas foram as sobre o Luverdense, Oeste e Internacional, todas por 1 a 0.