Fantástico não exibe gols da derrota do Flamengo e críticas bombam na Web

Rubro-Negro perdeu para o Palmeiras neste domingo pelo Brasileirão.

A torcida do Palmeiras e os rivais do Flamengo ficaram decepcionados com a exibição do Fantástico desde domingo. O tradicional quadro que mostra os gols da rodada no programa da TV Globo não levou ao ar os gols da derrota da equipe carioca para o time paulista. A decisão que aconteceu por problemas técnicos gerou críticas na Internet.





Além da partida entre o Rubro-negro e o Verdão, a emissora também deixou de exibir os gols das outras equipes do Rio de Janeiro. O Fluminense perdeu para o Cruzeiro por 3 a 1 e o Vasco empatou com o São Paulo por 1 a 1.





“Tivemos mais três jogos hoje: o Palmeiras venceu o Flamengo por 2 a 0, o Cruzeiro venceu o Fluminense por 3 a 1 no Mineirão e o Vasco empatou com o São Paulo 1 a 1 em São Januário. Mas eu tenho uma coisa triste para te falar: não temos os gols do seu jogo”, avisou o apresentador, Tadeu Schmidt.





O tradicional cavalinho que representa o Palmeiras no programa se revoltou. “Ah, mas isso é perseguição, é perseguição”, desabafou.





“Olha aqui, tivemos um problema técnico. Isso nunca aconteceu no Fantástico”, argumentou Tadeu.





Nas redes sociais, a ausência dos gols de algumas partidas, principalmente a envolvendo Palmeiras e Flamengo foi alvo de críticas.