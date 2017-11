MÁ GESTÃO GERA CAOS NA SANTA CASA DE SOBRAL E COLOCA A VIDA DE PACIENTES EM RISCO

O único hospital de referência em trauma e AVC da zona norte do Estado está sem tomógrafo e ressonância, equipamentos fundamentais para diagnosticar traumatismos e AVC, impossibilitando, porventura, que pacientes entrem em cirurgia. Sem tais exames, fica impossível a equipe médica realizar os procedimentos cirúrgicos com segurança, o que pode acabar agravando o quadro e até levar a morte em poucas horas dependendo do caso.





A situação é caótica e de alto risco para os pacientes que estão precisando passar por cirurgia de urgência e já lotam os corredores do hospital.





O serviço de urgência e emergência sobrevive agonizando com o dobro de pacientes que sua capacidade oferece, com pacientes em macas e cadeiras em todos os corredores e sala de espera.





Há pacientes internados em macas até na área de espera do atendimento de baixa complexidade. Tal situação se deve a ausência dos exames de tomografia em tempo hábil para avaliação neurológica ou neurocirúrgica, fazendo os pacientes esperarem por tempo indeterminado quando nesses casos, a urgência é imprescindível para o diagnóstico.





Como não bastasse a gravidade da situação, o hospital não dispõe de ambulância equipada e operante com o mínimo necessário para uma assistência de qualidade, nem de médicos para realizarem tais transportes dos pacientes graves. A atual ambulância não tem nem as sirenes e luminosos funcionando. A falta de médicos se deve ao grande atraso de pagamentos que se instalou naquela instituição, sobretudo os pagamentos aos médicos pelos transportes realizados na ambulância. E o diretor financeiro, Sr. Audisio Aguiar, não dá previsão.





Nessa situação, pacientes graves da fila de espera com quadro de AVC ou Traumatismo Craniano já estão à beira da morte. O que lhes resta é contar com a sorte e a bênção de Deus pra não sofrerem complicações com o atraso do tratamento ou de uma cirurgia de urgência!





O Diretor Financeiro/Administrativo da Santa Casa, que não tem nenhum tipo de experiência com gestão hospitalar, é um empresário dono de uma loja de móveis no centro de Sobral e foi indicado por apadrinhamento da Diocese de Sobral.





Fonte: Wellington Macedo