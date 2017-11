Policiais do RAIO podem ter evitado um atentado em Sobral

Na noite dessa última quarta-feira 15, uma equipe do BPRaio de Sobral foi chamada para uma ocorrência no Colégio Lísia Pimentel, onde o vigilante foi alvejado no rosto durante uma tentativa de assalto. A dupla de bandidos tentou tomar a arma do vigia que reagiu e quase perde a vida. A dupla conseguiu fugir pulando o muro da escola, os policiais encontraram um revólver mas até o momento não ficou claro se a arma apreendida é a do vigilante ou dos assaltantes. Ainda no local os agentes receberam informações da identidade de um dos acusados e foram até seu endereço em um apartamento no residencial Novo Caiçara. No local foram encontrados além de droga e munição, quatro coquetéis molotov (bomba caseira), que segundo informações repassadas, seriam usadas para atacar prédios públicos ou até mesmo outros fins. O acusado não estava no apartamento e até o momento não foi localizado pela polícia. A Polícia Civil está investigando o caso.





Ao todo, quase CEM armas de fogo já foram tiradas de circulação pelas equipes do RAIO em Sobral somente este ano, segundo informações da polícia.