ÚLTIMAS NOTÍCIAS: Petrobras anuncia aumento de 4,5% no gás de cozinha

Novos valores já começam a valer a partir de domingo (3).

O preço do GLP residencial, o gás de cozinha, sofrerá um aumento de 4,5% a partir de domingo (5). O reajuste foi anunciado hoje pela Petrobrás através de nota.





"O reajuste foi causado principalmente pela alta das cotações do produto nos mercados internacionais, influenciada pela conjuntura externa e pela proximidade do inverno no Hemisfério Norte. A variação do câmbio também contribuiu", explicou a empresa.





Ainda segundo a Petrobrás, se o aumento for totalmente repassado para o preço que os consumidores pagam o acréscimo deve ser de aproximadamente de R$ 1,26 por botijão, caso sejam “mantidas as margens de distribuição e de revenda e as alíquotas de tributos".





Na nova política de preços adotada pela empresa, o valor do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) é revisado todos os meses. O último aumento, de 12.9%, aconteceu em 10 de Outubro.