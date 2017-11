VÍDEO: PROFESSORA SOLANGE DENUNCIA QUE PREFEITO DE FORQUILHA FICOU COM OS JUROS DO DINHEIRO DOS PROFESSORES (FUNDEB)

Os professores de Forquilha têm repudiado o fato do repasse do precatório faltando os juros corridos, segundo informações, o dinheiro foi depositado em duas contas diferentes, no dia 13 de abril 2017 a conta 15.453-7 recebeu o valor de R$ 6.627.618,15, a professora, Solange Gomes, procurou na manhã desta segunda-feira (20), a imprensa denunciando e realizando diversas indagações o gestor do município, Sr. Gerlásio Loiola.





"Os juros ficaram com o rendimento de R$ 242.202,49, porque o prefeito quer ficar com o dinheiro que não lhe pertence", disse a professora em entrevista ao Portal Forquilha Online. O rendimento médio mensal da poupança de 0,6% a.m no período (0,5% + TR), o montante atualizado na data de 13 de outubro de 2017, deverá ser de R$ 6.869.836,14. Portanto, um rendimento de juros de R$ 242.202,49.





Outra indagação dos professores é sobre o fundo de reserva, no montante de 2% do total do valor precatório, que será destinado para situações excepcionais, com validade de 2 anos.





Os professores também ficaram sem os esclarecimentos de como estará aplicando este recurso (poupança, renda fixa, renda variável, letras...), e quem decidirá a aplicação? Trata-se de profissional habilitado?



Confira a denúncia da Professora Solange: