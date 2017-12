TERROR NO CENTRO DE SOBRAL: BANDIDO ARMADO PRATICA ASSALTO A DUAS MULHERES NA RUA MENINO DEUS; VÍDEO

Por volta das 19:20h desta terça-feira (19), um indivíduo armado em uma motocicleta abordou duas mulheres que estavam sentadas na calçada no Centro de Sobral, precisamente na Rua Menino Deus, anunciou o roubo e levou os celulares das vítimas. Uma das mulheres caiu e ficou machucada com a ação do assaltante.





O criminoso fugiu, tomando rumo ignorado.