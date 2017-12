BARBÁRIE: Corpos humanos são queimados na rua depois de tiroteio entre facções na Capital

As cenas de barbárie foram registradas na noite desta sexta-feira no bairro Ancuri, em Messejana. Horas antes, a PM queimou a bandeira de uma facção erguida na caixa d’água de uma creche pública.

Dois corpos foram encontrados ardendo em chamas na noite de sexta-feira (8) na periferia de Fortaleza. As cenas de barbárie foram registradas no bairro Ancuri, na zona sul da cidade, e teriam sido provocadas por mais um capítulo da guerra declarada entre as facções criminosas Comando Vermelho (CV) e Guardiões do Estado (GDE). Horas antes, a Polícia queimou uma bandeira da GDE que havia sido fincada no alto de uma caixa d’água de uma creche pública no bairro Conjunto Palmeiras II, no Grande Jangurussu.





Por volta das 22 horas, a Polícia Militar foi acionada através da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), para atender à ocorrência no Ancuri. Depois do registro de tiros disparados na rua, bandidos teriam ateado fogo nos corpos de dois homens que haviam sido baleados durante o confronto entre as facções.





Quando a primeira patrulha da PM chegou ao local, logo verificou a veracidade da denúncia. Os corpos ainda estavam queimado no meio da rua. Rapidamente, os policiais trataram de debelar as chamas, mas dois homens já estavam mortos. Equipes da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) e da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foram acionadas para o local.





Temendo represálias dos criminosos, os moradores do bairro fecharam as portas de suas casas e não saíram às ruas. Os tiroteios e mortes naquela comunidade têm se intensificado nos últimos meses.





Mortes violentas





Nesta sexta-feira, ao menos, 12 homicídios foram registrados no Ceará. Em Fortaleza, o duplo homicídio no bairro Ancuri. Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), crimes de morte aconteceram nos Municípios de Caucaia (2), Maracanaú (2) e São Gonçalo do Amarante.





No Interior, foram mais cinco casos: Varjota (3), Aracoiaba e Juazeiro do Norte.





Via Cearanews7